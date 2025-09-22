Milei llevó calma a su Gabinete y Francos se reunió con legisladores de USA: Los detalles

De acuerdo a lo conversado en las reuniones, el mensaje de Bessent superó las expectativas del oficialismo y fue recibido como un gesto clave en medio de la tensión económica y política.

El mercado reacciona

El respaldo internacional se conoció pocas horas después de que el Gobierno anunciara la suspensión temporal de las retenciones a la exportación de granos y, más tarde, a las carnes bovinas y avícolas. La medida apunta a incentivar el ingreso de divisas y dar una señal de alivio al sector productivo en medio de la volatilidad cambiaria.

Los efectos fueron inmediatos: las acciones argentinas rebotaron en los mercados externos, el riesgo país retrocedió 20% en un solo día y los dólares financieros se alejaron del techo de la banda de flotación.

“Para ataques extraordinarios hacen falta medidas extraordinarias”, sostuvo Milei ante sus funcionarios.

Viaje de Milei a USA

El Presidente viajará esta noche a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones bilaterales con Donald Trump, Scott Bessent y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien también celebró el respaldo estadounidense.

“Este apoyo subraya el papel crucial de los socios internacionales en la estabilidad y el crecimiento de la Argentina”, escribió en sus redes sociales.

Desde el oficialismo confían en que esta cadena de respaldos permitirá encarar con mayor fortaleza la recta final hacia las elecciones legislativas de octubre, donde Milei apuesta a recuperar terreno tras la derrota en la provincia de Buenos Aires.

Movimientos en la Casa Rosada

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en Balcarce 50 a legisladores estadounidenses en un encuentro programado con antelación. Aunque no estuvo vinculado directamente a los anuncios de Bessent, la visita fue leída como otra señal de acercamiento político con Washington.

En el Gobierno remarcan que la combinación de medidas económicas y apoyo internacional les permite “romper la narrativa de incertidumbre” que, según sostienen, la oposición busca instalar.

“Vamos a defender el esfuerzo de los argentinos y no vamos a dejar que se frustre lo logrado”, resumió un funcionario cercano al Presidente.

