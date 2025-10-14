Las tarjetas de crédito prometen cambiar el dinero como lo conocés

Además, con Visa Direct, la firma promete que para 2026 los usuarios podrán convertir sus criptos a moneda local en segundos, con liquidaciones casi instantáneas y sin depender de exchanges externos.

La compañía ya está trabajando con socios como Stripe y Bridge para procesar transacciones cripto y, en paralelo, desarrolla modelos de IA que evalúan operaciones en tiempo real para detectar fraudes o mejorar tasas de aprobación.

“En Visa contamos con soluciones que van desde la tokenización de red, la autenticación biométrica con passkeys, hasta estándares como Click to Pay y herramientas de inteligencia artificial que optimizan la experiencia del usuario”, explicaron desde la empresa.

Visa también confirmó que colabora con más de 70 plataformas cripto en todo el mundo, y que su alianza con Ripio en Argentina y Brasil permite a los usuarios recibir cashback por operar con sus tarjetas.

Mastercard apuesta a pagos biométricos y wallets nativas con criptomonedas

Mastercard, por su parte, ya puso en marcha su programa Crypto Credential, junto a socios como Bit2Me, Lirium y Mercado Bitcoin, que busca permitir pagos con criptoactivos directamente desde billeteras digitales, sin convertir a moneda fiat.

Pero la gran apuesta pasa por la biometría. La compañía probó con éxito en Uruguay un sistema que permite pagar con la palma de la mano, combinando reconocimiento biométrico, IoT y blockchain. Según adelantaron, esta tecnología podría llegar a los principales comercios argentinos en 2026.

“En Argentina estamos trabajando con distintos actores para incorporar Click to Pay y sistemas de autenticación biométrica basados en huella digital o reconocimiento facial”, explicó Nahuel Bello, Head of Security Solutions de Mastercard. “Buscamos reducir la dependencia de contraseñas y códigos de un solo uso”, añadió.

Mastercard también impulsa programas corporativos con tarjetas virtuales, pagos recurrentes B2B y soluciones tokenizadas para empresas que buscan automatizar y gestionar sus finanzas de manera más eficiente.

American Express se mete en el terreno cripto y lanza su propio wallet

American Express, que históricamente se enfocó en el segmento premium, ahora se sube a la ola digital con fuerza. Cerró alianzas con Paxos, una reconocida plataforma de custodia, para permitir que sus usuarios conviertan Membership Rewards en Bitcoin o Ethereum directamente desde su aplicación.

Además, está desarrollando un wallet cripto que se integrará a su app global, donde los usuarios podrán almacenar stablecoins y otras criptomonedas con seguros de custodia y protección contra fraudes.

Para 2025, planea lanzar una tarjeta virtual híbrida, que permitirá combinar pagos con criptomonedas y puntos de fidelidad, marcando una fusión inédita entre el mundo financiero tradicional y el digital.

Cómo la tokenización y la biometría están cambiando las tarjetas de crédito de Visa, Mastercard y American Express

La tokenización, es decir, reemplazar los datos sensibles de las tarjetas por identificadores digitales seguros, es hoy una de las herramientas más potentes en la lucha contra el fraude.

Visa y Mastercard forman parte de la Regulated Settlement Network, junto a bancos globales como JPMorgan, Citi y U.S. Bank, para tokenizar activos tradicionales (bonos, depósitos, deuda) y acelerar las liquidaciones financieras.

Según datos oficiales, el 29% de todas las transacciones Visa ya están tokenizadas, y la meta es alcanzar la totalidad en pocos años. “Nuestros tokens permiten al usuario dar consentimiento sobre sus datos y revocar el acceso cuando quiera, todo desde su app”, explican desde la firma.

Mastercard no se queda atrás, más del 30% de sus operaciones globales ya están tokenizadas, y la meta es llegar al 100% para 2030. En paralelo, la compañía trabaja en soluciones de pagos sin contacto y transportes abiertos, mientras impulsa su ecosistema de pagos B2B.

La inteligencia artificial detrás de las tarjetas de crédito

La inteligencia artificial es el otro gran motor de cambio. Según Santiago Witis, Country Manager de Pomelo, “la IA acelera la eficiencia operativa y permite detectar fraudes en tiempo real, reduciendo pérdidas y falsos positivos. Además, habilita nuevas experiencias de pago sin fricción”.

Mastercard ya presentó Decision Intelligence Pro, una herramienta global basada en IA generativa (GenAI) que analiza en tiempo real más de un billón de puntos de datos y evalúa cada transacción en menos de 50 milisegundos.

Este sistema aumentó un 20% la detección de fraudes y redujo un 85% los falsos positivos, lo que significa menos rechazos en compras legítimas.

Visa, por su parte, trabaja en el desarrollo de Tap to Pay y Tap-to-Ride, soluciones que permiten pagar simplemente acercando el teléfono o la tarjeta, sin necesidad de escanear un QR ni ingresar datos.

En transporte público, el sistema Tap-to-Ride ya superó los 2.000 millones de viajes en 2024, con un crecimiento anual del 25%.

Tarjetas BBVA lanza planes de pago para tarjetas de crédito.

El futuro de las tarjetas y la biometría en Argentina

El avance de estas tecnologías deja una idea conduntente, los pagos del futuro serán instantáneos, seguros y sin efectivo. La convergencia entre blockchain, IA, biometría y criptomonedas abre paso a una nueva era financiera que redefine la confianza y la identidad digital.

Argentina, con su ecosistema fintech en expansión y su adopción masiva de billeteras digitales, aparece como uno de los laboratorios ideales para esta transformación.

Si los pronósticos se cumplen, para 2030 podríamos estar viviendo en un mundo donde las tarjetas físicas, el dinero en efectivo y las contraseñas sean apenas un recuerdo de una era más lenta y menos segura.

