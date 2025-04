Más de 20 mil jóvenes formaron cuadras de cola en Expo Empleo BA para conseguir trabajos

Además de contar con menos oportunidades, los recién iniciados tienen también peores condiciones.

El 45 % de los jóvenes ocupados son asalariados informales, frente a un 22,2% en el caso de los adultos. Otra vez, el doble.

Si sumáramos los cuentapropistas no profesionales, el porcentaje de chicos y chicas que trabaja en condiciones informales asciende al 62,4%, mientras que entre los adultos la cifra baja al 40,4 %.

image.png El desempleo en los jóvenes es el doble que el que padecen los adultos

¿Cuáles son las firmas que participan de Expo Empleo Buenos Aires?

Agencia Palmero, AHRCC, Altatex (Cheeky - Awada- Cómo Quieres que te quiera), América Virtual, ARCH LATAM, Arcos Dorados, Argenpesos, Arredo, Axoft, Banco Ciudad, Brinks, Burger King, Cachafaz, Café Martínez, Casa Sur Hotel, Cat Technologies, Celsur, Chungo, Cinemark, Cleanmanagers, Clínica Santa Catalina, Coppel, Corporixhr, Cristóbal Colón, Degasa, Deheza, Desitec, DHL, Doing +, Dulce de Leche & CO, Educando, Faena, Farmacias del oeste, Fk tech, Food Service, Fundación Metropolitana, Gastronomía Palermo, Gen IT, Gestam, Globty, Grupo Alsea, Grupo Ceta, Grupo Codylsa, Grupo del Pilar (Bai Logística / Conurbano Distribuccion), Grupo Financiero, Grupo Jaka, Grupo L, Grupo Medihome, Hipódromo de Palermo, Hospital Alemán, Hotel Madero, Il Quotidiano, Importadora Sudamericana, Intec Software, Limpianor, Linser, Magoya, Manpower, Maria Cher, Martínez de Alzaga, Maxiseguridad, Mi Gusto, Ocasa, Pan American Energy, Parque de la Costa, Plaza Logística, Prestigio, Prosegur, Pullmen, PwC, Q Chef, Randstad, Recom, RES, Rex, Sancor Salud, Servicios de Empleo AMIA, Sheraton Buenos Aires Greenville, Sialar Seguridad, Sparkling, Starbucks, Steinhardt, Sturla Viajes, Suizo Argentina, Suministra, Terceriza Global, Tivit, Tomorrow Foods, Top Rentals, Unella, Universal Traslados, Vacunar, Workon, Wyndham y X-28.