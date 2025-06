Elecciones populares judiciales en México y el narco metiendo su cola

También aseguró que la jornada electoral del domingo fue “transparente, las campañas austeras y el voto libre”.

“Si quisiéramos cambiar al Poder Judicial para controlarlo, ¿qué sentido tendría hacer una elección universal? Mejor hubiésemos cambiado la Constitución para poner ministros a modo (…) Sí, México es el país más democrático del mundo”, remarcó.

Edgar Rodríguez Beiza, Francisco Herrera Franco y Silvia Delgado: un fiscal acusado de abuso, otro de "terror" y la abogada del Chapo, SON los polémicos candidatos a magistrados en México

El domingo, la líder de Morena fue una de las primeras en abrir la jornada de votación. Su partido fue el que propuso esta primera elección directa del Poder Judicial en la historia del país, a pesar de los detractores (como organismos internacionales y asociaciones judiciales) que sostienen que de esta manera el crimen organizado infiltra a sus jueces.

"Cada voto cuenta igual, la verdadera democracia. Cambió la vida pública, antes decidían unos cuantos, hoy decide el pueblo ejerciendo uno de sus derechos constitucionales fundamentales, el de participar en su destino", mencionó horas después de emitir su voto.

Los polémicos candidatos: un juez acusado de abuso, el "fiscal del terror" y la abogada del Chapo

Silvia Delgado, una de las actuales candidatas a jueza en México que no tiene experiencia como magistrada, formó parte en 2016 de la defensa legal del temido capo narco Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La aspirante a jueza penal para el estado de Chihuahua ha defendido, en más de una oportunidad, con uñas y dientes al capo narco que cumple condena en Estados Unidos. De hecho, en un documental realizado por la cadena alemana DW sobre los abogados de los cárteles de la droga en México y Colombia, Delgado asegura que la condena “fue una farsa”, pese al tendal de pruebas del derramamiento de sangre y de todos los crímenes que lideró el capo.

Silvia Delgado, candidata a jueza, fue la abogada de El Chapo Guzmán

Pero ella no sería la única aspirante al Poder Judicial con un historial controvertido o con nexos con el crimen organizado, ya que, en las últimas semanas, según filtró la organización civil Defensorxs –que ha venido localizando candidatos no aptos para ocupar un escaño público– otros magistrados o jueces que podrían coronarse de gloria tras la elección popular están manchados de sangre o de escándalos.

Ese es el caso de Francisco Herrera Franco, candidato a juez en materia penal en Michoacán, quien fue fiscal regional de Estado y fue señalado por vínculos con el asesinato de dos periodistas del portal Monitor Michoacán: Roberto Toledo, en enero de 2022, y Armando Linares, director del medio, dos meses después.

Tales periodistas acribillados por el crimen organizado habían estado recibiendo amenazas de muerte por sus investigaciones sobre la corrupción del fiscal Herrera Franco

El candidato a juez Francisco Herrera Franco posee vínculos concretos con el narcotráfico de México

En ese sentido, un comunicado conjunto firmado por ocho organizaciones, entre ellas Artículo 19, denuncian que Herrera Franco, apodado el “fiscal del terror”, cuenta con un historial de “violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales”.

Esto último salió a la luz tras la filtración de una grabación en la que se lo escucha colaborando con un líder del crimen organizado en el oriente del Estado, Edwin Rivera Padilla, conocido como El Barbas.

Del mismo modo, en un vídeo difundido en Facebook y recogido por la prensa en 2021, un representante de las poblaciones mazahuas (pueblo originario) lo acusó de presionar a su comunidad para integrarse en uno de los cárteles que operan en la zona de Michoacán.

“Acabamos de enterarnos de que está del lado de un cártel, y que llega a instruir a nuestro pueblo a que se integre a un bando. Señor fiscal, asuma su responsabilidad como funcionario”, le increpa, y luego advierte: “Espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que les pasó a los de Ayotzinapa. Ya no puede uno hablar, porque luego el funcionario que lo debe cuidar a uno es el que lo manda desaparecer. En su cara se lo decimos: si no va a trabajar, renuncie”.

Por todo este prontuario, las organizaciones civiles exigieron a viva voz al INE y al Tribunal Electoral que revisaran su candidatura, y pidieron a la Fiscalía federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que lo investiguen por los asesinatos de los dos periodistas. Sin embargo, no fue retirado de la boleta y aún puede convertirse en juez del estado.

“Estamos no solo molestos, sino preocupados por el trabajo que estamos haciendo. Las autoridades no lo hicieron y ahora nos pasan este trabajo y nos ponen en riesgo”, lamenta Miguel Meza, fundador de Defensorxs.

Hemos impugnado estas candidaturas, pero el Tribunal Electoral dijo que no era el momento...porque si abren esa puerta van a tener que invalidar muchas más Hemos impugnado estas candidaturas, pero el Tribunal Electoral dijo que no era el momento...porque si abren esa puerta van a tener que invalidar muchas más

Pero además de los jueces involucrados con el narcotráfico, hay al menos dos que están acusados de abuso sexual. Se trata de Francisco Martín Hernández Zaragoza, actual candidato a magistrado de circuito en materia penal en Jalisco, quien fue destituido en 2015 como juez penal del estado por una denuncia de abuso y acoso sexual presentada en 2013 por una trabajadora del Poder Judicial.

Francisco Martín Hernández Zaragoza, candidato a juez, ha sido denunciado por abuso sexual

Lo mismo ocurre con Edgar Rodríguez Beiza, también candidato —como Hernández Zaragoza— a magistrado penal en Jalisco, quien fue acusado de abuso sexual en 2017 por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

A Francisco Martín Hernández Zaragoza lo removieron del puesto por abusador, pero ahora puede volver a ostentar el cargo de juez por las elecciones del domingo. Algo parecido ocurre con Edgar Rodríguez Beiza, ya que en 2019 la víctima le otorgó un perdón que cerró la carpeta judicial.

Live Blog Post Resultados parciales de la nueva Corte Suprema en México Este lunes (02/06/25), a menos de 24 horas de la jornada de votación de ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) finalmente dio a conocer los resultados de los ministros y ministras de la Corte votados, con base en el 8.9% de las actas computadas. Aún falta conocer la totalidad de los jueces elegidos en los distintos estados. Ministras Lenia Batres Guadarrama – 4.7931%

Yasmín Esquivel Mossa – 4.0054%

Loretta Ortiz Ahlf – 3.9473%

María Estela Ríos González – 3.7061%

Natalia Téllez Torres Orozco – 2.3834%

Sara Irene Herrerías Guerra – 2.3165%

Fabiana Estrada Tena – 1.7880%

Marisol Castañeda Pérez – 1.5869%

Selene Cruz Alcalá – 1.4417%

Olivia Aguirre Bonilla – 1.3363%

Jazmín Bonilla García – 1.3325%

Rebeca Stella Aladro Echeverría – 1.3167%

Silvia Escudero Mendoza – 1.1136%

Paula María García Villegas Sánchez Cordero – 1.0841%

Ana María Ibarra Olguín – 1.0725%

Estela Fuentes Jiménez – 1.0119%

Mónica Arcelia Güicho González – 0.8805%

Arely Reyes Terán – 0.8276%

Irma Guadalupe García Mendoza – 0.7882%

Marisela Morales Ibañez – 0.7870%

Alma Delia González Centeno – 0.7594%

Rosa Elena González Tirado – 0.7522%

Luz María Zarza Delgado – 0.6253%

Dora Alicia Martínez Valero – 0.6088%

Gloria Rosa Santos Mendoza – 0.5710%

Magda Zulema Mosri Gutiérrez – 0.5485%

Lorena Josefina Pérez Romo – 0.5165%

Cynthia Ortiz Monroy – 0.4570%

Margarita Darlene Rojas Olvera – 0.4032%

Lutgarda Madrigal Valdez – 0.3883%

Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez – 0.3634%

Ma. Consuelo Rosillo Garfias – 0.3114%

Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez – 0.2901% Ministros Hugo Aguilar Ortiz – 4.9919%

Isaac De Paz González – 2.8444%

Federico Anaya Gallardo – 2.6164%

César Mario Gutiérrez Priego – 2.5206%

Giovanni Azael Figueroa Mejía – 2.5153%

Irving Espinosa Betanzo – 2.5032%

Arístides Rodrigo Guerrero García – 2.3644%

Raymundo Espinoza Hernández – 0.8606%

Edgar Corzo Sosa – 0.8104%

Ulises Carlin de la Fuente – 0.7789%

Sergio Javier Molina Martínez – 0.7552%

Jaime Allier Campuzano – 0.6831%

Ángel Mario García Guerra – 0.6693%

Luis Rafael Hernández Palacios Mirón – 0.6557%

Mauricio Flores Castro – 0.6458%

Javier Jiménez Gutiérrez – 0.6318%

Jaime Salvador García González – 0.6181%

Eduardo Santillán Pérez – 0.6106%

Abraham Amiud Dávila Rodríguez – 0.5566%

Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar – 0.5426%

Ricardo Garduño Pasten – 0.5181%

César Enrique Olmedo Piña – 0.5060%

Mauricio Ricardo III Tortolero Serrano – 0.4489%

Antonio Sorela Castillo – 0.4482%

Eduardo José Torres Maldonado – 0.4258%

Carlos Enrique Odriozola Mariscal – 0.4247%

Guillermo Pablo López Andrade – 0.4240%

Jaime Francisco Luna – 0.4164%

Gabriel Regis López – 0.3814%

Luis Edwin Molinar Rohana – 0.3756%

Roberto Salvador Illanes Olivares – 0.3672%

