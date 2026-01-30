Caso Erika Álvarez: ¿Qué hacemos con Alejandra Navarro y Alejandro Valeros?

Navarro dirige la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género II. Su actuación en el caso del empresario citrícola Daniel Lucci, acusado por su exesposa, Eliana Almirón, fue diferente, dicen, al desempeño en el caso Sosa.

Sosa estaba con prisión preventiva que, en forma inexplicable, devino en prisión domiciliaria.

Florencia había bautizado a su ex pareja “el profesional de la violencia”.

De acuerdo al abogado Garmendia, Erika -con graves problemas de adicción-, Sosa y su pareja, Justina Gordillo, habían tenido encuentros sexuales entre los tres. Según Sosa, se reunían "para consumir".

Obviamente la pregunta es qué más conocería Justina Gordillo de esta historia. Ella trabaja en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Pero no hay que abandonar la cuestión planteada en esta nota: la actuación de los responsables de investigar y dictar sentencia.

