La Justicia de Tucumán imputó a Felipe Sosa, alias 'el Militar' (por su pasado de Colegio Militar de la Nación y, supuestamente, la Legión Extranjera francesa) por el femicidio de Érika Álvarez y ordenó que permanezca con prisión preventiva durante 6 meses (tal como lo recordó el abogado Carlos Garmendia, la diferencia entre un homicidio simple y un femicidio son 27 años de prisión). La resolución fue confirmada por el juez Bernardo L'Erario.
MALDITO MINISTERIO PÚBLICO TUCUMANO
Caso Erika Álvarez: ¿Qué hacemos con Alejandra Navarro y Alejandro Valeros?
Urgente24 ya ha advertido que es muy raro todo el Ministerio Público tucumano. El femicidio de Erika Álvarez y... Alejandra Navarro y Alejandro Valeros.
Pero hay un lado muy oscuro acerca de Felipe Sosa y que involucra a la fiscal Alejandra Navarro y Alejandro Valeros, de quienes no se habla porque, muy probablemente, actualizaría el debate pendiente sobre el Ministerio Público tucumano que lidera Edmundo Jiménez.
Antes del femicidio de Erika Antonella Álvarez (le desplazaron la mandíbula y 3 vértebras. Su cuerpo fue arrojado a un basural, desnudo, con sus extremidades atadas y en bolsas de consorcio), ocurrió la denuncia de Florencia López Osa contra Felipe Sosa por violencia de género y amenazas.
Aún no está probado que Sosa haya asesinado a Álvarez sino que es una imputación de los investigadores pero el caso de López Osa sí tenía una consistencia importante y si hubiese prosperado al menos habría un sospechoso menos por el femicidio de Erika Álvarez....
Y Sosa quedó en libertad por decisión de Alejandra Navarro, quien responde a Jiménez, y Alejandro Valeros. De todos modos, el rol de la Fiscalía en el caso es llamativo que bajara la imputación a Sosa porque esto habilitó al fallo de Valeros. Y fue una mujer dejando de atender el reclamo de otra mujer contra el agresor. Incalificable.
Navarro dirige la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género II. Su actuación en el caso del empresario citrícola Daniel Lucci, acusado por su exesposa, Eliana Almirón, fue diferente, dicen, al desempeño en el caso Sosa.
Sosa estaba con prisión preventiva que, en forma inexplicable, devino en prisión domiciliaria.
Florencia había bautizado a su ex pareja “el profesional de la violencia”.
De acuerdo al abogado Garmendia, Erika -con graves problemas de adicción-, Sosa y su pareja, Justina Gordillo, habían tenido encuentros sexuales entre los tres. Según Sosa, se reunían "para consumir".
Obviamente la pregunta es qué más conocería Justina Gordillo de esta historia. Ella trabaja en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Pero no hay que abandonar la cuestión planteada en esta nota: la actuación de los responsables de investigar y dictar sentencia.
