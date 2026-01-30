Mientras los porteños esperan una lluvia los mendocinos la sufren

En medio de una alerta meteorológica por tormentas que afectará a once provincias del interior del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé jornadas algo nubladas y de calor intenso para los próximos días. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores se alcanzarán los 34 grados.
Las imágenes muestran la gravedad de las tormentas en la región Cuyo
Sábado
El sábado en tanto, el termómetro disminuirá levemente, con marcas que oscilarán entre los 22 y los 29 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones será baja durante las primeras horas del día. El resto de la jornada se mantendrá entre parcialmente y algo nublado.
Domingo
Siempre conforme al SMN, el domingo registrará un repunte de los valores térmicos, con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 22. Será una jornada parcialmente nublada, sin probabilidad de lluvias.
En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores se alcanzarán los 34 grados.
Qué pasa en el interior
En parte lo vimos al revisar las alternativas en las que nos sumerge el tiempo. Mendoza el ejemplo
Once provincias se encuentran bajo alerta meteorológica de nivel amarillo y naranja.
Se trata de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por tormentas, en diferentes segmentos horarios con probabilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
En tanto, rige una alerta naranja para sectores de Mendoza y Neuquén. En la primera provincia, alcanza a General Alvear, San Rafael y Malargüe; mientras que en Neuquén afecta a zonas de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches, Lácar, Los Lagos, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Añelo y Pehuenches.
Alerta por calor extremo
Ni CABA ni el conurbano se verán amenazados por alertas por calores extremos. Sin embargo, el suroeste de la provincia de Buenos Aires sí se encuentra bajo advertencia amarilla: abarca la zona de Coronel Suárez, Pigüé, Púan, Tornquist, Bahía Blanca y hasta Carmen de Patagones.
En tanto, el límite entre La Pampa, Río Negro y Neuquén se encuentra bajo advertencia roja: efecto alto a extremo en la salud.
En el oeste de Chubut la situación es de alerta amarilla, al igual que en el oeste rionegrino y el sur neuquino. Parte de Córdoba también está bajo la misma advertencia. En Corrientes el aviso es de color naranja, acota el medio Infobae.
La situación resulta especialmente desfavorable para el noroeste de Chubut, donde los incendios forestales permanecen activos. Hacia el lunes 2 de febrero, las previsiones apuntan a la llegada de algunas lluvias en la zona, acompañadas por un descenso notable de la temperatura y ráfagas peligrosas de entre 60 y 75 km/h debido al ingreso de un frente frío.
Este fenómeno podría modificar el comportamiento de los incendios, aunque la incertidumbre persiste, completa el sitio Meteored.
Más noticias en Urgente24
La NASA cambia de planes y apura vuelo espacial hacia la EEI: Ya hay fecha
Clima: Calor extremo hace que los científicos pronostiquen lo peor para 2050
Descubrimiento de posible planeta similar a la Tierra sacude al mundo
Científicos eliminan el 100% del cáncer de páncreas en ratones y van por humanos
Científicos crean alucinante cueva en la Antártida y lo que guarda es decisivo