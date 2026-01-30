Mientras los porteños esperan una lluvia los mendocinos la sufren

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MeteoFedex/status/2017330309801324826&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Comienzan las problemas en algunas regiones de Cuyo, con acumulados +50 mm en poco tiempo. Muchas son zonas rocosas con poco drenaje que producen deslizamientos.



Lujan de Cuyo, en Mendoza, con lluvias torrenciales y algunos anegamientos:pic.twitter.com/GpZ2iAT9h8 — Clima MeteoFedex (@MeteoFedex) January 30, 2026

Qué pasa en el interior

En parte lo vimos al revisar las alternativas en las que nos sumerge el tiempo. Mendoza el ejemplo

Once provincias se encuentran bajo alerta meteorológica de nivel amarillo y naranja.

Se trata de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por tormentas, en diferentes segmentos horarios con probabilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

En tanto, rige una alerta naranja para sectores de Mendoza y Neuquén. En la primera provincia, alcanza a General Alvear, San Rafael y Malargüe; mientras que en Neuquén afecta a zonas de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches, Lácar, Los Lagos, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Añelo y Pehuenches.

image Mapa de zonas afectadas por alertas durante las primeras horas del día (SMN)

Alerta por calor extremo

Ni CABA ni el conurbano se verán amenazados por alertas por calores extremos. Sin embargo, el suroeste de la provincia de Buenos Aires sí se encuentra bajo advertencia amarilla: abarca la zona de Coronel Suárez, Pigüé, Púan, Tornquist, Bahía Blanca y hasta Carmen de Patagones.

En tanto, el límite entre La Pampa, Río Negro y Neuquén se encuentra bajo advertencia roja: efecto alto a extremo en la salud.

En el oeste de Chubut la situación es de alerta amarilla, al igual que en el oeste rionegrino y el sur neuquino. Parte de Córdoba también está bajo la misma advertencia. En Corrientes el aviso es de color naranja, acota el medio Infobae.

La situación resulta especialmente desfavorable para el noroeste de Chubut, donde los incendios forestales permanecen activos. Hacia el lunes 2 de febrero, las previsiones apuntan a la llegada de algunas lluvias en la zona, acompañadas por un descenso notable de la temperatura y ráfagas peligrosas de entre 60 y 75 km/h debido al ingreso de un frente frío.

Este fenómeno podría modificar el comportamiento de los incendios, aunque la incertidumbre persiste, completa el sitio Meteored.

