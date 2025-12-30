El sábado (27/12) el periodista David Kavlin debió ser internado de urgencia luego de infartarse cuando veía a su hijo jugar al pádel en el club Hacoaj. Si bien fue atendido a tiempo por los médicos y se encuentra recuperándose, decidió usar las redes sociales para escribir un contundente texto sobre lo que le pasó a su salud.
"NO ES POCO"
La fuerte reflexión del periodista David Kavlin tras quedar al borde de la muerte
Después de ser atendido por médicos y con un poco más de calma, el periodista aprovechó para escribir tras el episodio de salud que lo tuvo en vilo.
Por medio de Instagram, el comunicador comenzó agradeciendo: "Gracias, de verdad, por cada mensaje, cada palabra, cada oración, cada gesto de amor y de preocupación. Son muchísimos y todavía no puedo responder a todos, pero voy a hacerlo de a poco, uno por uno. Gracias infinitas a mi familia, a mis amigos que fueron sostén, fuerza y entrega en cada minuto".
Asimismo, posteriormente aprovechó la imagen elegida de un corazón para agradecerles en el texto tanto a los autoridades de la Trinidad de San Isidro y a las autoridades de El Nueve, canal donde trabaja en la actualidad "en tanta armonía".
Sin embargo, sobre el final lanzó una profunda reflexión tras el episodio que lo pudo llevar a la muerte: "Estoy acá. Porque el amor sostuvo al cuerpo cuando el corazón dudó. Estoy acá, con el corazón aprendiendo de nuevo a latir. Más consciente, más agradecido, más vivo. Estoy acá. Y no es poco. Es todo".
Qué dijo la esposa del periodista David Kavlin tras su problema de salud
Loli Bigio, esposa de David Kavlin, también se puso en contacto con el programa semanal y brindó detalles al respecto del episodio.
"Fue un minuto para el otro. Estaba jugando al pádel pero terminó de jugar al pádel y hacía muchísimo calor pero eso me dijeron que no influyó", expresó.
La mujer contó que la arteria que originó la complicación de su salud estaba 99,9% tapada. Además, agregó: "La otra que le van a destapar ahora, entre mañana y pasado, el 70%. O sea, ya venía con las arterias tapadas de antes".
"No fue algo ni siquiera que se podía prevenir porque nos dijeron: "En un estudio no hubiese salido tampoco'", añadió.
