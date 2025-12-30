La fuerte reflexión del periodista David Kavlin tras quedar al borde de la muerte

"Fue un minuto para el otro. Estaba jugando al pádel pero terminó de jugar al pádel y hacía muchísimo calor pero eso me dijeron que no influyó", expresó.

La mujer contó que la arteria que originó la complicación de su salud estaba 99,9% tapada. Además, agregó: "La otra que le van a destapar ahora, entre mañana y pasado, el 70%. O sea, ya venía con las arterias tapadas de antes".

"No fue algo ni siquiera que se podía prevenir porque nos dijeron: "En un estudio no hubiese salido tampoco'", añadió.

