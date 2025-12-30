urgente24
La fuerte reflexión del periodista David Kavlin tras quedar al borde de la muerte

Después de ser atendido por médicos y con un poco más de calma, el periodista aprovechó para escribir tras el episodio de salud que lo tuvo en vilo.

30 de diciembre de 2025 - 12:15
La contundente reflexión del periodista David Kavlin tras quedar al borde de la muerte.

Foto: Instagram @davidkavlin 30/12/2025

Por medio de Instagram, el comunicador comenzó agradeciendo: "Gracias, de verdad, por cada mensaje, cada palabra, cada oración, cada gesto de amor y de preocupación. Son muchísimos y todavía no puedo responder a todos, pero voy a hacerlo de a poco, uno por uno. Gracias infinitas a mi familia, a mis amigos que fueron sostén, fuerza y entrega en cada minuto".

Asimismo, posteriormente aprovechó la imagen elegida de un corazón para agradecerles en el texto tanto a los autoridades de la Trinidad de San Isidro y a las autoridades de El Nueve, canal donde trabaja en la actualidad "en tanta armonía".

Seguir leyendo

Sin embargo, sobre el final lanzó una profunda reflexión tras el episodio que lo pudo llevar a la muerte: "Estoy acá. Porque el amor sostuvo al cuerpo cuando el corazón dudó. Estoy acá, con el corazón aprendiendo de nuevo a latir. Más consciente, más agradecido, más vivo. Estoy acá. Y no es poco. Es todo".

Qué dijo la esposa del periodista David Kavlin tras su problema de salud

Loli Bigio, esposa de David Kavlin, también se puso en contacto con el programa semanal y brindó detalles al respecto del episodio.

"Fue un minuto para el otro. Estaba jugando al pádel pero terminó de jugar al pádel y hacía muchísimo calor pero eso me dijeron que no influyó", expresó.

La mujer contó que la arteria que originó la complicación de su salud estaba 99,9% tapada. Además, agregó: "La otra que le van a destapar ahora, entre mañana y pasado, el 70%. O sea, ya venía con las arterias tapadas de antes".

"No fue algo ni siquiera que se podía prevenir porque nos dijeron: "En un estudio no hubiese salido tampoco'", añadió.

CONSPIRACIONES