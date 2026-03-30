España le niega espacio aéreo a bombarderos de USA y tensiona con la Casa Blanca

En concreto, la intención de la Casa Blanca era la de poder operar desde bases españolas aviones como los B-52H Stratofortress y B-1B Lancer, dos de los bombarderos más poderosos de las fuerzas estadounidenses. Estos sistemas son capaces de soportar varias toneladas de explosivos y son desplegados en misiones de destrucción directa, destacados por su precisión a la hora de operar.

No autorizamos ni el uso de bases militares ni el uso del espacio aéreo para acciones relacionadas con la guerra en Irán, explicó la ministra de Defensa española Margarita Robles, en conferencia de prensa desde Madrid. No autorizamos ni el uso de bases militares ni el uso del espacio aéreo para acciones relacionadas con la guerra en Irán, explicó la ministra de Defensa española Margarita Robles, en conferencia de prensa desde Madrid.

Sin las bases españolas, las operaciones aéreas de Estados Unidos parten por dos rutas alternativas. Con base en el Reino Unido, parte de las naves desplegadas viajan por el borde de la costa atlántica hasta Gibraltar, para luego adentrarse en el Golfo Pérsico, mientras que otras toman una ruta sobre el espacio aéreo francés para ingresar a la región en conflicto por el Mediterráneo.

image España le dice no a los bombarderos de Estados Unidos.

Qué puede esperar España

Al igual que en la primera negativa, la respuesta estadounidense podría llegar desde la Casa Blanca en tono político y apuntando directamente contra la administración de Pedro Sánchez. Con claras diferencias, el Gobierno de Donald Trump podría empujar sanciones económicas aún compartiendo el bloque de la OTAN, algo que cumpliría promesas previas.

Cabe destacar que España es la integrante de la defensa del Atlántico que más se expresó en contra del conflicto. En el resto de los casos, la reticencia al apoyo estratégico fue a regañadientes, intentando evitar la erosión con la administración estadounidense.

De cualquier manera, el foco de atención de la Casa Blanca pasa por construir una salida del conflicto lo más pronto posible. Con impacto en la popularidad de Trump, la intervención se extendió más de lo prometió y comenzó a calar hondo entre los electores, con desprendimientos internos que cuestionan las decisiones tomadas en conjunto con Israel.

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