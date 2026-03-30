El Gobierno de España endureció su postura en contra del conflicto en Medio Oriente y le negó su espacio aéreo a aviones bombarderos de Estados Unidos que tenían destino a Irán. Según confirmó el medio español El País, la medida implica una prohibición legal tanto el uso de bases como el sobrevuelo del territorio español, aún en misiones de reubicación en terceros países.
SÁNCHEZ VS TRUMP
España le niega espacio aéreo a bombarderos de USA y tensiona con la Casa Blanca
España anticipó el cierre de su espacio aéreo para aviones de guerra de Estados Unidos con destino a Irán. Nuevo round con la Casa Blanca.
Este posicionamiento, empujado por la administración de Pedro Sánchez, añadió tensión a las relaciones entre la Casa Blanca y Madrid, donde las diferencias por el intervencionismo militar y la puesta en duda de algunos límites del derecho internacional han socavado la confianza mutua. Ambos países, como miembros de la OTAN, mantienen vigentes acuerdos de cooperación recíproca en casos defensivos.
Según el Gobierno español, el conflicto en Medio Oriente tiene una fuente unilateral señalando la postura estadounidense e israelí como una “intervención” que vulnera los principios de legalidad internacional. A raíz de esto, la administración de Donald Trump apuntó contra la gestión de Sánchez y puso sobre la mesa posibles sanciones por su negativa a la cooperación.
Cabe recordar que, una medida similar tomada en marzo prohibió operaciones de guerra desde bases españolas complicando la logística estadounidense. Esto gatilló la furia del propio Trump, quien destacó a Sánchez como “un socio hostil”.
Por qué España complica a USA
La utilización de bases españolas para la logística de las aeronaves estadounidenses resulta un paso clave en la avanzada hacia Medio Oriente. Como punto medio entre las principales sedes de sistemas de bombarderos, el territorio ibérico constituye un punto de despliegue seguro para las operaciones de la USAF, fuera del alcance de los proyectiles iraníes pero a distancia suficiente para la activación de todo su potencial.
En concreto, la intención de la Casa Blanca era la de poder operar desde bases españolas aviones como los B-52H Stratofortress y B-1B Lancer, dos de los bombarderos más poderosos de las fuerzas estadounidenses. Estos sistemas son capaces de soportar varias toneladas de explosivos y son desplegados en misiones de destrucción directa, destacados por su precisión a la hora de operar.
Sin las bases españolas, las operaciones aéreas de Estados Unidos parten por dos rutas alternativas. Con base en el Reino Unido, parte de las naves desplegadas viajan por el borde de la costa atlántica hasta Gibraltar, para luego adentrarse en el Golfo Pérsico, mientras que otras toman una ruta sobre el espacio aéreo francés para ingresar a la región en conflicto por el Mediterráneo.
Qué puede esperar España
Al igual que en la primera negativa, la respuesta estadounidense podría llegar desde la Casa Blanca en tono político y apuntando directamente contra la administración de Pedro Sánchez. Con claras diferencias, el Gobierno de Donald Trump podría empujar sanciones económicas aún compartiendo el bloque de la OTAN, algo que cumpliría promesas previas.
Cabe destacar que España es la integrante de la defensa del Atlántico que más se expresó en contra del conflicto. En el resto de los casos, la reticencia al apoyo estratégico fue a regañadientes, intentando evitar la erosión con la administración estadounidense.
De cualquier manera, el foco de atención de la Casa Blanca pasa por construir una salida del conflicto lo más pronto posible. Con impacto en la popularidad de Trump, la intervención se extendió más de lo prometió y comenzó a calar hondo entre los electores, con desprendimientos internos que cuestionan las decisiones tomadas en conjunto con Israel.
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