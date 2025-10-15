Encuentro Milei - Trump: Esperable rebote de bonos y acciones, pero el dólar sube $30

En cuanto a las ADRs el rebote es significativo si se recuerda que el martes (14/10) se hundieron hasta 8% y los títulos públicos hasta un 7%.

image El rebote de los bonos este miércoles 15/10, cerca del mediodía la suba promedio era del 1,2%

Pero el dólar también sube

A contramano del rebote en bonos y acciones, el dólar oficial abrió en alza con una suba de $30 y se vende a $1415 en el Banco Nación.

DÓLAR OFICIAL SUBE: EL MINORISTA SUPERA LOS $1.400 EN BANCO NACIÓN



Mayorista trepa $29 a $1.389

Minorista sube $30 a $1.415 pic.twitter.com/NQxYYjw7ap — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) October 15, 2025

Por su parte, el dólar blue se vendía a $1440.

En cuanto a losdólares financieros, se mostraban estables tras el salgo de 3,2% ayer: el dólar MEP cotiza a $1.452 y el contado con liquidación (CCL) a $1.481.

