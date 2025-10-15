REACCIÓN DISPAR
Encuentro Milei - Trump: Esperable rebote de bonos y acciones, pero el dólar sube $30
Reacción positiva en bonos y acciones -que habían bajado mucho y rebotaron- tras el encuentro entre Milei y Trump, pero el dólar vuelve a subir fuerte.
Bonos y acciones, arriba
En Urgente24 ya habíamos anticipado que este miércoles (15/10) habrían señales de alivio desde los mercados para Javier Milei. Hay licitación de deuda donde no habrá renovación total de vencimientos pero una baja renovación sería bien recibida por el mercado por el descenso que traería en las tasas de interés, según escribió Guillermo Laborda en El Cronista Comercial.
El scolaso está rebosante de energía: los bonos habían bajado mucho así que hay rebote. No tiene vínculo alguno con la economía real, frenada por las tasas de interés enormes. Es un día verde en todos los mercados.
Los ADR suben hasta 4% y los bonos Globales recuperan un 1,2% en promedio.
En Wall Street lideraba las alzas Central Puerto (+3,7%) mientras que Grupo Galicia subía 0,3%, e YPF ganaba 1,1%.
En cuanto a las ADRs el rebote es significativo si se recuerda que el martes (14/10) se hundieron hasta 8% y los títulos públicos hasta un 7%.
Pero el dólar también sube
A contramano del rebote en bonos y acciones, el dólar oficial abrió en alza con una suba de $30 y se vende a $1415 en el Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue se vendía a $1440.
En cuanto a losdólares financieros, se mostraban estables tras el salgo de 3,2% ayer: el dólar MEP cotiza a $1.452 y el contado con liquidación (CCL) a $1.481.
