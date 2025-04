Hasta en el MID se ríen de Ricardo Caruso Lombardi candidato

"Acá se maneja todo con resultados, sino preguntale a Gago que por un partido se tuvo que ir. Viste que no es fácil el fútbol, es como la política: tenés que tener resultados. Si hablás mucho y nunca hacés nada no sirve", dijo el candidato del MID, que concluyó: "Vos tenés que hacer, la gente te va a querer. Por eso a la gente le pido el voto, porque vamos a hacer y por eso me voy a meter en la política".

El tema de las apuestas (ludopatía) es otro de los que preocupan y mucho y Caruso, lo ejemplificó con fútbol: “Han hecho un desastre con las apuestas deportivas, en un asco como se dejan hacer los goles, como la tiran afuera. Los pibes están todos metidos, están todos jugando, les arruinaron la cabeza, y encima la selección argentina tiene propaganda"

Esto llevó a que algunos clipeen los dichos del ex entrenador en redes sociales.

En el MID se ríen de él

En paralelo al debate emitido por el Canal de la Ciudad, Tomás Rebord tuvo "el debate del debate" en su programa "Hay Algo Ahí" de Blender.

Allí estuvieron Darío Nieto (PRO), Bárbara Rossen (Es Ahora BA), Pablo Bercovich (Justa, Libre y Soberana) y Alejandro Lipcovich (Frente de Izquierda)

Todos ellos son candidatos por sus diferentes listas, pero por el MID, estuvo alguien que es diputado actualmente (y no candidato): Eduardo Falcone.

A lo largo de este "debate del debate" pasaron diferentes fragmentos de lo que fue propiamente el debate.

En un momento determinado momento, anunciaron que iban a pasar lo dicho por Caruso Lombardi y Falcone se persignó, dando a entender que no es tan plena la confianza en el candidato por su partido para Legislador.

Es decir, tanto en redes como en su propio partido, hay risas y burlas hacia Caruso.

Cabe recordar que el líder de este partido hoy por hoy es Óscar Zago, quien supo ser Jefe de Bloque de Diputados de La Libertad Avanza.

