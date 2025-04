ARCA podría bloquear tus tarjetas si hacés esto: cómo evitarlo

Algunos de los errores que ARCA tiene en cuenta para poner a los contribuyentes en esta lista "no confiable" son no registrar o verificar tu Domicilio Fiscal Electrónico, no presentar declaraciones juradas vencidas, no registrar o actualizar la actividad económica, no dar de alta impuestos correspondientes, no cumplir con requisitos según forma societaria u omitir datos biométricos obligatorios.