DCU en juego: Qué pasaría con tus personajes favoritos si Paramount compra Warner

Gunn mismo reconoció: "Es desafiante porque mi experiencia es ser guionista y director… Así que se trata de intentar ser el mejor productor que pueda. Estoy enfocado en apoyar a esos creadores lo mejor que pueda para ayudarlos a contar buenas historias".

Fusiones, ventas y Telefe: Cómo se mueve el tablero mundial

Mientras el DCU festeja sus logros, Warner Bros. Discovery y Paramount están jugando un tablero financiero que podría cambiar el mapa del entretenimiento. Paramount hizo una oferta inicial de 20 dólares por acción, valuando WB en unos 49.640 millones de dólares, que fue rechazada por el directorio por considerarla insuficiente.

Además, Paramount planea desprenderse de activos fuera de EE.UU., incluyendo Telefe en Argentina, donde Marcelo Scaglione presentó una oferta de más de 100 millones de dólares, aunque la empresa aún evalúa una segunda opción con menor monto pero mejores condiciones de pago.

image

Mientras tanto, Gunn sigue equilibrando su rol de productor con el apoyo a otros realizadores, como él mismo admitió: "Estoy comprometido con la historia de esos proyectos tanto como con las historias de mis propios trabajos. Así que mi preocupación central es la misma, ya sea que dirija una película yo o alguien más".

El DCU avanza con paso firme mientras los rumores se entremezclan con algunos movimientos financieros de alcance mundial. Queda claro que detrás de la ficción también hay un tablero empresarial que pocos terminan de descifrar.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Salvavidas de plomo de Trump, y a Milei no le queda ni su 'caballito'

Donald Trump le tumba la campaña a Javier Milei: "Sí no gana, no seremos generosos con Argentina"

Estados Unidos quiere controlar tierras raras y borrar a China, los sojeros ya se la tienen jurada