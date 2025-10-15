El DCU atraviesa un momento de alta tensión: mientras James Gunn solidifica la nueva etapa del universo de superhéroes, circulan sin parar los rumores sobre su salida y los movimientos de Warner Bros.. Al mismo tiempo, Paramount juega sus fichas con ofertas millonarias y la venta de Telefe le suma una incertidumbre que nadie termina de descifrar.
DUDAS Y CERTEZAS
DCU en juego: Qué pasaría con tus personajes favoritos si Paramount compra Warner
Mientras Paramount busca comprar Warner, el DCU se sacude por una posible fusión. ¿Se va James Gunn o vienen cambios inesperados en el universo de superhéroes?
Qué es cierto de lo que se dice sobre James Gunn y el DCU
Desde que James Gunn asumió como copresidente de DC Studios junto a Peter Safran a fines de 2022, cada movimiento del estudio se mira con atención. La series Creature Commandos y Peacemaker obtuvieron números muy sólidos en HBO Max y, aunque la segunda temporada de la última generó división en el público, el balance general fue positivo. Por otro lado, Superman está camino a terminar 2025 como la película de superhéroes más taquillera del año, consolidando el renacer del DCU.
Sin embargo, el fin de semana pasado, un informe de Cosmic Book News, quienes tienen un historial poco confiable, aseguró que Gunn podría ser desplazado si Paramount adquiriera Warner Bros. Discovery. Según el medio: "Si David Ellison compra Warner Bros. Discovery... James Gunn quedará fuera. El padre de David Ellison, el multimillonario David Ellison, es cercano al presidente Donald Trump. Volviendo a David Ellison, me dijeron que Mike De Luca se hará cargo de DC."
La noticia explotó en redes, pero rápidamente fue desmentida por Jeff Sneider, periodista especializado: "Mentira", dijo, y agregó que la idea de que Mike De Luca (el actual presidente de Warner Bros.) reemplazara a Gunn era completamente irreal.
Hoy, con la fusión entre Paramount y WB prácticamente descartada, se diluye el riesgo sobre Gunn y el estudio avanza con otros proyectos como Supergirl, Clayface y la secuela de Superman: Man of Tomorrow, donde generan expectativa los rumores sobre un enfrentamiento épico entre el hombre de acero, Lex Luthor y Brainiac.
Gunn mismo reconoció: "Es desafiante porque mi experiencia es ser guionista y director… Así que se trata de intentar ser el mejor productor que pueda. Estoy enfocado en apoyar a esos creadores lo mejor que pueda para ayudarlos a contar buenas historias".
Fusiones, ventas y Telefe: Cómo se mueve el tablero mundial
Mientras el DCU festeja sus logros, Warner Bros. Discovery y Paramount están jugando un tablero financiero que podría cambiar el mapa del entretenimiento. Paramount hizo una oferta inicial de 20 dólares por acción, valuando WB en unos 49.640 millones de dólares, que fue rechazada por el directorio por considerarla insuficiente.
Además, Paramount planea desprenderse de activos fuera de EE.UU., incluyendo Telefe en Argentina, donde Marcelo Scaglione presentó una oferta de más de 100 millones de dólares, aunque la empresa aún evalúa una segunda opción con menor monto pero mejores condiciones de pago.
Mientras tanto, Gunn sigue equilibrando su rol de productor con el apoyo a otros realizadores, como él mismo admitió: "Estoy comprometido con la historia de esos proyectos tanto como con las historias de mis propios trabajos. Así que mi preocupación central es la misma, ya sea que dirija una película yo o alguien más".
El DCU avanza con paso firme mientras los rumores se entremezclan con algunos movimientos financieros de alcance mundial. Queda claro que detrás de la ficción también hay un tablero empresarial que pocos terminan de descifrar.
