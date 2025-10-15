urgente24
ESPERANDO A TAPIA

Selección Argentina vs. Colombia, por las semis del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina Sub 20 se enfrenta con Colombia este miércoles 15 de octubre buscando un lugar en la final del Mundial. Detalles.

15 de octubre de 2025 - 10:03
La Sub 20 de Placente sueña con la final del mundo.

La Sub 20 de Placente sueña con la final del mundo.

Después de 18 años, la Selección Argentina Sub 20 disputará una semifinal de la Copa del Mundo. Si bien la Albiceleste logró mantenerse como el equipo más ganador de la categoría -con seis títulos-, desde el 2007 que no podía repetir una performance que le asegurara llegar a las últimas instancias. Esta noche ante Colombia, a todo o nada.

Luego de la contienda de 2007, que terminó con coronación para la celeste y blanca, Argentina no clasificó a los Mundiales 2009 y 2013, mientras que en 2011 llegó a cuartos de final; en 2019 y 2023 quedó afuera en octavos y en 2016 y 2017 ni siquiera superó la fase de grupos.

image
La Selección Argentina campeona del Mundo 2007.

La Selección Argentina campeona del Mundo 2007.

En paralelo, Claudio Tapia, presidente de AFA, volvió a ligar por parte de los tuiteros y de buena parte del periodismo. La bronca, ahora, tiene que ver con que el Chiqui no acompañó al seleccionado Sub-20 en su participación en el Mundial que se está disputando en Chile.

La gente pide que deje el cholulaje con la mesa chica de la Selección y se comprometa con los pibes. ¿Dirá presente en esta jornada para apoyar el equipo de Diego Placente?

image
La Selección Mayor terminó su participación en la Fecha FIFA y Chiqui Tapia deberá acompañar a los pibes. Si pierde, lo tildarán de mufa. Si gana, se colgará la medalla y la celeste y blanca jugará nuevamente una final.

La Selección Mayor terminó su participación en la Fecha FIFA y Chiqui Tapia deberá acompañar a los pibes. Si pierde, lo tildarán de mufa. Si gana, se colgará la medalla y la celeste y blanca jugará nuevamente una final.

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Colombia

El partido está pautado para las 20 horas de la República Argentina.

El árbitro principal será el portugués João Pinheiro. Estará presente junto a sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia como asistentes, mientras que el estadounidense Joe Dickerson hará las funciones de cuarto árbitro.

Por dónde ver el partido entre la Selección Argentina vs. Colombia

El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de Telefe y DSports:

Telefe:

  • Canal 10 en Cablevisión (Digital y HD)
  • Canal 10 en Telecentro (Digital)
  • Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

D Sports:

  • Canales 610 (SD) y 1610 (HD)

A su vez, de manera online existe la posibilidad de seguirlo a través de DGO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.

El probable XI de la Selección Argentina vs. Colombia, por el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.

El probable XI de Colombia vs. Selección Argentina, por el Mundial Sub 20

Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.

