Selección Argentina vs. Colombia, por las semis del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

El árbitro principal será el portugués João Pinheiro. Estará presente junto a sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia como asistentes, mientras que el estadounidense Joe Dickerson hará las funciones de cuarto árbitro.

Por dónde ver el partido entre la Selección Argentina vs. Colombia

El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de Telefe y DSports:

Telefe:

Canal 10 en Cablevisión (Digital y HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

D Sports:

Canales 610 (SD) y 1610 (HD)

A su vez, de manera online existe la posibilidad de seguirlo a través de DGO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.

El probable XI de la Selección Argentina vs. Colombia, por el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.

El probable XI de Colombia vs. Selección Argentina, por el Mundial Sub 20

Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.

