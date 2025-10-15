La nueva licitación del Tesoro se dio en el marco del rescate a Argentina, que se conoció a través de Scott Bessent. Además del swap de US$ 20.000 millones, se sumarían otros US$ 20.000 millones de bancos privados y fondos soberanos. Ante la falta de pesos, el rollover conseguido hoy fue de apenas el 45,7%.
FALTA DE CONFIANZA
Fuerte fracaso de la licitación del Tesoro: Quedan más de $2 billones en la calle
Con un rollover del 45,7% y $2,1 billones sueltos, el Tesoro enfrenta tasas altas, dudas cambiarias y vencimientos millonarios tras las elecciones.
De los $4,6 billones que tenía para licitar el Tesoro argentino hoy, miércoles 15/10, solo pudo colocar $1,75 billones y recibió ofertas por $2,6 billones, de los casi $4 billones que tenía para colocar.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, publicó en un posteo en redes sociales que dado el alto nivel de tasas, el gobierno decidió cancelar la licitación de Lecaps y Boncaps:
Mientras tanto, los dólares linked pagaron tasas de hasta 10,09%. La consultora Equilibra lo explicó así: “Los bonos dólar linked ofrecieron un fuerte premio en tasas: el título con vencimiento a fines de noviembre (D28N5) pasó de -1,3% TEA en el mercado secundario a +10,1% TEA en la licitación”.
¿Qué pasará con los pesos que quedaron liberados tras la licitación?
Quedaron en la calle alrededor de $2,1 billones. La consultora Equilibra planteó que esos pesos se usarán tanto para hacer tasa corta como para buscar cobertura en el dólar:
Próximos vencimientos del Tesoro
Equilibra también alerta sobre los vencimientos que tendrá que enfrentar el gobierno luego de las elecciones, a los que calificó de “vencimientos exigentes”:
En un contexto de incertidumbre y alta volatilidad en los mercados financieros desde que se negocia un salvataje de Estados Unidos, los inversores se suman al desconcierto que rige la economía argentina.
