ECONOMÍA Tesoro > licitación > Scott Bessent

FALTA DE CONFIANZA

Fuerte fracaso de la licitación del Tesoro: Quedan más de $2 billones en la calle

Con un rollover del 45,7% y $2,1 billones sueltos, el Tesoro enfrenta tasas altas, dudas cambiarias y vencimientos millonarios tras las elecciones.

15 de octubre de 2025 - 19:18
El Tesoro no logró ubicar el total de lo deseado

El Tesoro no logró ubicar el total de lo deseado

La nueva licitación del Tesoro se dio en el marco del rescate a Argentina, que se conoció a través de Scott Bessent. Además del swap de US$ 20.000 millones, se sumarían otros US$ 20.000 millones de bancos privados y fondos soberanos. Ante la falta de pesos, el rollover conseguido hoy fue de apenas el 45,7%.

De los $4,6 billones que tenía para licitar el Tesoro argentino hoy, miércoles 15/10, solo pudo colocar $1,75 billones y recibió ofertas por $2,6 billones, de los casi $4 billones que tenía para colocar.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, publicó en un posteo en redes sociales que dado el alto nivel de tasas, el gobierno decidió cancelar la licitación de Lecaps y Boncaps:

Los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación con los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por $2,112 billones. Los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación con los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por $2,112 billones.

Mientras tanto, los dólares linked pagaron tasas de hasta 10,09%. La consultora Equilibra lo explicó así: “Los bonos dólar linked ofrecieron un fuerte premio en tasas: el título con vencimiento a fines de noviembre (D28N5) pasó de -1,3% TEA en el mercado secundario a +10,1% TEA en la licitación”.

¿Qué pasará con los pesos que quedaron liberados tras la licitación?

Quedaron en la calle alrededor de $2,1 billones. La consultora Equilibra planteó que esos pesos se usarán tanto para hacer tasa corta como para buscar cobertura en el dólar:

¿Los pesos liberados irán a tasa corta o al dólar? Probablemente una mezcla de ambos, aunque con cierta preferencia por la cobertura cambiaria, ya que las tasas cortas exhibieron al cierre de la jornada una fuerte baja en la rueda de simultáneas de BYMA (la más corta cerró en 10% TNA) y mañana arrastraran a la baja al resto de las tasas cortas. ¿Los pesos liberados irán a tasa corta o al dólar? Probablemente una mezcla de ambos, aunque con cierta preferencia por la cobertura cambiaria, ya que las tasas cortas exhibieron al cierre de la jornada una fuerte baja en la rueda de simultáneas de BYMA (la más corta cerró en 10% TNA) y mañana arrastraran a la baja al resto de las tasas cortas.

Próximos vencimientos del Tesoro

Equilibra también alerta sobre los vencimientos que tendrá que enfrentar el gobierno luego de las elecciones, a los que calificó de “vencimientos exigentes”:

Tras las elecciones Legislativas, el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos exigentes en manos de privados y bancos por AR$ 11,8 billones el 29/10 (1,4% del PIB), AR$ 10,5B el 5/11, AR$ 10,1B el 26/11, y AR$ 12,6B el 11/12, que concentrarán la atención del mercado. Tras las elecciones Legislativas, el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos exigentes en manos de privados y bancos por AR$ 11,8 billones el 29/10 (1,4% del PIB), AR$ 10,5B el 5/11, AR$ 10,1B el 26/11, y AR$ 12,6B el 11/12, que concentrarán la atención del mercado.

image
Vencimientos del Tesoro tras las elecciones legislativas. Fuente: Equilibra.

Vencimientos del Tesoro tras las elecciones legislativas. Fuente: Equilibra.

En un contexto de incertidumbre y alta volatilidad en los mercados financieros desde que se negocia un salvataje de Estados Unidos, los inversores se suman al desconcierto que rige la economía argentina.

