Fuerte fracaso de la licitación del Tesoro: Quedan más de $2 billones en la calle

¿Qué pasará con los pesos que quedaron liberados tras la licitación?

Quedaron en la calle alrededor de $2,1 billones. La consultora Equilibra planteó que esos pesos se usarán tanto para hacer tasa corta como para buscar cobertura en el dólar:

¿Los pesos liberados irán a tasa corta o al dólar? Probablemente una mezcla de ambos, aunque con cierta preferencia por la cobertura cambiaria, ya que las tasas cortas exhibieron al cierre de la jornada una fuerte baja en la rueda de simultáneas de BYMA (la más corta cerró en 10% TNA) y mañana arrastraran a la baja al resto de las tasas cortas. ¿Los pesos liberados irán a tasa corta o al dólar? Probablemente una mezcla de ambos, aunque con cierta preferencia por la cobertura cambiaria, ya que las tasas cortas exhibieron al cierre de la jornada una fuerte baja en la rueda de simultáneas de BYMA (la más corta cerró en 10% TNA) y mañana arrastraran a la baja al resto de las tasas cortas.

Próximos vencimientos del Tesoro

Equilibra también alerta sobre los vencimientos que tendrá que enfrentar el gobierno luego de las elecciones, a los que calificó de “vencimientos exigentes”:

Tras las elecciones Legislativas, el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos exigentes en manos de privados y bancos por AR$ 11,8 billones el 29/10 (1,4% del PIB), AR$ 10,5B el 5/11, AR$ 10,1B el 26/11, y AR$ 12,6B el 11/12, que concentrarán la atención del mercado. Tras las elecciones Legislativas, el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos exigentes en manos de privados y bancos por AR$ 11,8 billones el 29/10 (1,4% del PIB), AR$ 10,5B el 5/11, AR$ 10,1B el 26/11, y AR$ 12,6B el 11/12, que concentrarán la atención del mercado.

image Vencimientos del Tesoro tras las elecciones legislativas. Fuente: Equilibra.

En un contexto de incertidumbre y alta volatilidad en los mercados financieros desde que se negocia un salvataje de Estados Unidos, los inversores se suman al desconcierto que rige la economía argentina.

