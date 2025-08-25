CÓRDOBA. Sin grandes nombres en los principales lugares de la lista cordobesa de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni encaró la etapa gruesa de la campaña con una misión concreta: engrosar el armado detrás de la oferta electoral. Luego de concretar su deseo de una nómina “pura”, el jefe del bloque libertario en Diputados intentará garantizar el volumen que los nombres propios no darán por el alto nivel de desconocimiento imputado.
BUSCANDO VOLUMEN
Reciclaje libertario: Gabriel Bornoroni acude a fragmentos de JxC Córdoba
Gabriel Bornoroni tiene que engrosar el armado detrás de la lista que La Libertad Avanza presentó en Córdoba. Ex Juntos por el Cambio, la respuesta.
En ese sentido, y en medio de las turbulencias generadas por el escándalo del ANDIS y la Droguería Suizo Argentina, el hombre fuerte de Karina Milei y Martín Menem en Córdoba acudiría a una suerte de “reciclaje” político de dirigentes que supieron formar parte de la ex estructura de Juntos por el Cambio. Se trata tanto de nombres radicales como del PRO que presentarán su apoyo al proyecto libertario con intención de quedar bien parados para captar posibles cargos ejecutivos en un futuro cercano.
Esos nombres, que acompañarán de cerca a la lista, quedarán nucleados en un comité de campaña que será oficializado con un acto presencial. Los dirigentes incluidos tendrán como tarea asegurar la fiscalización, además de catalizar la campaña por fuera del alcance del oficialismo nacional y asegurar la penetración en zonas más profundas de la provincia, donde el aparato del Gobierno provincial marca fuerte presencia.
Gabriel Bornoroni y su comité “amarillo”
Entre esos nombres, se destaca el del radical Luis Picat. El diputado es uno de los “héroes” de Javier Milei y uno de los primeros integrantes de la UCR que se mostró dispuesto a una colaboración completamente alineada con la Casa Rosada, a pesar de las críticas intrapartidarias que generó esa postura.
La presencia de Picat en la estructura electoral de La Libertad Avanza en Córdoba buscaría reemplazar la caída que significó la negociación frustrada con Rodrigo de Loredo. El radical prometía una garantía de volumen basado en su representatividad dentro del partido centenario, pero las inflexibles condiciones de Karina Milei terminaron generando su rechazo.
También trascendió la posible presencia de Laura Rodríguez Machado, del PRO y candidata de La Libertad Avanza. La diputada, que responde directamente a los comandos de Patricia Bullrich, es una de las piezas que pudo concretar el salto al oficialismo nacional ante la fragmentación de su partido en Córdoba, con fuertes tensiones entre el ala bullrichista, el ala macrista y un tercer sector que responde al Gobierno provincial.
A ellos se sumaría el senador Luis Juez. Sería la segunda presentación acompañada por el ex intendente cordobés que concretó una alianza entre La Libertad Avanza y su partido, el Frente Cívico, aunque sin ocupar posiciones en las listas y todavía con algunas diferencias respecto al fundamentalismo planteado por Karina Milei.
La Libertad Avanza Córdoba
El acto, que se realizará en un recinto céntrico de Córdoba capital, tendrá como finalidad mostrar la unidad entre las fuerzas que acompañarán la propuesta de los Milei. Una suerte de previa a la presentación oficial de la lista de La Libertad Avanza en Córdoba y sus flamantes candidatos, en su mayoría solo conocidos dentro del círculo libertario.
Este último es el caso de quien encabeza la lista, el empresario estacionero Gonzalo Roca. Su presencia en cada uno de los actos organizados por Gabriel Bornoroni sería un factor clave para proyectar su nombre y poder captar todo el voto potencial que resguarda la figura del presidente Milei y el sello partidario.
