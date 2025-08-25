Reciclaje libertario: Gabriel Bornoroni acude a fragmentos de JxC Córdoba

También trascendió la posible presencia de Laura Rodríguez Machado, del PRO y candidata de La Libertad Avanza. La diputada, que responde directamente a los comandos de Patricia Bullrich, es una de las piezas que pudo concretar el salto al oficialismo nacional ante la fragmentación de su partido en Córdoba, con fuertes tensiones entre el ala bullrichista, el ala macrista y un tercer sector que responde al Gobierno provincial.

A ellos se sumaría el senador Luis Juez. Sería la segunda presentación acompañada por el ex intendente cordobés que concretó una alianza entre La Libertad Avanza y su partido, el Frente Cívico, aunque sin ocupar posiciones en las listas y todavía con algunas diferencias respecto al fundamentalismo planteado por Karina Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laurmachado/status/1958207302114386189&partner=&hide_thread=false El PRO siempre eligió el camino de la libertad. La decisión del PRO de Marcos Juárez y de la Intendente Sara Majorel es ser consecuentes con ese rumbo. ¡Por la libertad, siempre! pic.twitter.com/G8ADCpONhg — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) August 20, 2025

rodriguez machado.jpg Laura Rodríguez Machado, diputada de Córdoba.

La Libertad Avanza Córdoba

El acto, que se realizará en un recinto céntrico de Córdoba capital, tendrá como finalidad mostrar la unidad entre las fuerzas que acompañarán la propuesta de los Milei. Una suerte de previa a la presentación oficial de la lista de La Libertad Avanza en Córdoba y sus flamantes candidatos, en su mayoría solo conocidos dentro del círculo libertario.

Este último es el caso de quien encabeza la lista, el empresario estacionero Gonzalo Roca. Su presencia en cada uno de los actos organizados por Gabriel Bornoroni sería un factor clave para proyectar su nombre y poder captar todo el voto potencial que resguarda la figura del presidente Milei y el sello partidario.

Más noticias en Urgente24:

"Los audios son la prueba de ilícitos más explícita que hayamos visto en mucho tiempo"

63 días para el 26/10: La Libertad Avanza con deterioro en la fortaleza electoral

Netflix logró un récord en pantallas grandes con su película más vista

Powell insinúa recorte de tasas y los mercados ya reaccionan favorablemente