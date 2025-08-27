Mezclar café con antibióticos: Todos deben saber lo que científicos han avisado

“Nuestros datos muestran que varias sustancias pueden influir de forma sutil pero sistemática en la regulación génica de las bacterias”, afirma el estudiante de doctorado Christoph Binsfeld, primer autor del estudio, según comunicado de la Universidad de Tubinga.

Los investigadores analizaron los efectos de 94 sustancias diferentes (incluidos antibióticos, medicamentos recetados e ingredientes alimentarios) sobre la bacteria Escherichia coli ( E. coli ). El análisis incluyó granos de café.

Descubrieron que sustancias cotidianas, como la cafeína, pueden interferir en la eficacia de algunos antibióticos.

“La cafeína desencadena una cascada de eventos que comienza con el regulador genético Rob y culmina en la alteración de varias proteínas de transporte en E. coli , lo que a su vez reduce la absorción de antibióticos como la ciprofloxacina”, señala la profesora Ana Rita Brochado, quien dirigió el estudio.

Esto explica por qué la cafeína debilita el efecto de este antibiótico.

Por su parte, la Prof. Dra. hc (Dshisha) Karla Pollmann, enfatiza: "Esta investigación fundamental sobre el efecto de las sustancias consumidas a diario subraya el papel vital de la ciencia en la comprensión y la resolución de problemas del mundo real".

Los investigadores creen que este estudio ayuda a comprender lo que se conoce como resistencia a los antibióticos de bajo nivel, que no se debe a genes de resistencia clásicos, sino a la regulación y la adaptación ambiental.

Se necesitan más investigación para confirmar estos hallazgos, por lo que, antes de dejar definitivamente su taza de café, lo recomendable es seguir las indicaciones del médico si se toman antibióticos.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica PLOS Biology.

¿Qué no debes mezclar con café?

He aquí otros tipos de medicamentos que algunos expertos indican que no se deben mezclar con café. De todas maneras, consulte al médico:

Medicamentos para el resfriado

Medicamentos para las alergias

Medicamentos para la tiroides

Medicamentos para la salud mental

Analgésicos

Medicamentos para la diabetes

Medicamentos para el asma

Melatonina

Medicamentos para la osteoporosis

Medicamentos para el corazón

