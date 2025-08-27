Toti Pasman planteó 'ayudín' de Conmebol a River: Los demás clubes "pierden los puntos"

Toti Pasman no le tuvo a piedad a River tras el empate de Lanús en el final del partido

Rápidamente, el periodista se metió de lleno en la jugada del empate sobre el final y la analizó con detalle, llegando a una fuerte conclusión: “Acá hubo muchísimos errores de parte del Millonario. Siete errores para un gol de Lanús. ¡Siete! No podés perder un partido de esta manera y en la última jugada del partido”.

“Por esa razón fue evidente el enojo de Gallardo. River todavía no es River. El otro día pasó con lo justo en la Libertadores y ayer ante Lanús volvió a dejar una imagen muy pobre, muy flojito”, agregó el conductor de Fútbol 910 en Radio La Red.

Por último, Pasman explicó que “River sigue en deuda” y es por eso que Gallardo “está nervioso”. “Es verdad que los números todavía le sonríen a su River. Va primero en su zona, se metió en cuartos de la Libertadores y sigue en pie en la Copa Argentina, pero no convence desde el juego”, cerró.

Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el empate de River frente a Lanús

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Lanús.

Al “Muñeco” se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una pérdida de pelota por parte de Juan Fernando Quintero, el DT explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

Escándalo en Lanús: la pareja de Rodrigo Castillo subió una foto alentando a River ante el ‘Granate’

La pareja del delantero de Lanús, Rodrigo Castillo, compartió una historia en su Instagram alentando a River y tratando de “equipo chico” al ‘Granate’ en el partido que los del Sur del Gran Buenos Aires empataron ante el ‘Millonario’ por el gol de Castillo.

Lo cierto es que en Lanús están más que conformes con el rendimiento del delantero de 24 años pero, en el encuentro ante River, una publicación en Instagram de la pareja de Castillo generó revuelo en el equipo del Sur del Gran Buenos Aires.

¿Qué contenido tiene la publicación de la pareja de Rodrigo Castillo?

En el formato de historia de Instagram, la novia del oriundo de la localidad santafesina de Venado Tuerto compartió una foto con un amigo en la platea de Lanús con el texto “Siempre a tu lado River querido”, acompañado de un emoji de una gallina y un corazón.

Sin embargo, lo que más molestó en Lanús fue el segundo comentario que publicó en la foto donde decía que “los chiquitos festejan empates” refiriéndose al ‘Granate’. Esto contrajo un sinfín de críticas en las redes sociales por parte de los hinchas de Lanús.

River no pudo pasar del empate ante Lanús y es único líder de la Zona B del Torneo Clausura 2025

River igualó este lunes como visitante por 1-1 ante Lanús, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El único gol del encuentro para el Millonario lo convirtió el lateral derecho Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, mientras que Rodrigo Castillo anotó el del empate, a los 50 del mismo periodo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó el liderato en solitario del Grupo B del campeonato local con 12 unidades, a uno de ventaja de Vélez.

Por su parte, el “Granate” no pudo sumar de a tres por tercera vez consecutiva en el certamen, luego de tres victorias al hilo en las primeras jornadas y de haber logrado el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haber dejado en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.

River y Unión de Santa Fe se enfrentan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

River y Unión de Santa Fe se enfrentarán este jueves (28/08) en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, que tiene capacidad para 42.500 espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Carlos Gariano.

River se clasificó a esta instancia luego de eliminar a Ciudad de Bolívar y a San Martín de Tucumán con unos cómodos triunfos por 2-0 y 3-0, respectivamente.

El conjunto “Millonario”, que es dirigido por Marcelo Gallardo, también atraviesa un buen momento a nivel local, ya que lidera en la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, uno más que sus escoltas, que son Vélez y San Lorenzo.

El equipo de Núñez todavía sigue con vida en los tres frentes, ya que en la Copa Libertadores eliminó por penales a Libertad de Paraguay.

Unión, por su parte, tuvo un camino mucho más sufrido hasta los octavos de final, ya que en los 32avos de final goleó 3-1 a Colegiales, mientras que en los 16avos tuvo que sufrir en los penales para eliminar a Rosario Central.

Los dirigidos por Leonardo Madelón tuvieron un muy buen comienzo en el Torneo Clausura, ya que marchan quintos en la Zona A con 9 puntos y a solo tres del líder, que es Estudiantes de La Plata.

El ganador de este cruce se enfrentará en los cuartos de final con Racing.

