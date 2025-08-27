Las cuotas sin interés son uno de los atractivos principales del Travel Sale. Las primeras tendencias reflejan un fuerte interés por viajar, con un aumento del 86% en comparación con las últimas cuatro semanas y un 38% más que en la edición del 2024, según reveló Despegar.
EXPLOTAN BÚSQUEDAS
Travel Sale: Furor por paquetes para viajar dentro de Argentina
Arrancó el Travel Sale con descuentos exclusivos en viajes dentro de la Argentina y del exterior. Hay furor por paquetes para viajar en destinos del país.
Los grandes protagonistas son los paquetes turísticos, especialmente dentro de Argentina que crecieron un 130% respecto al último mes y un 137% frente al último Travel Sale. Con respecto a los paquetes internacionales, notamos un aumento significativo, con un alza del 106% en las búsquedas frente al mes anterior, y un 39% frente a la edición pasada.
Los destinos más elegidos en el Travel Sale 2025
En cuanto a destinos, se mantienen los favoritos de siempre. El plano local lo encabeza Bariloche y lo siguen Iguazú, Mendoza, Salta y Córdoba en ese orden. Por otro lado, a nivel internacional, en el ranking se encuentran Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, Miami y Madrid.
En la agencia de viajes y turismo, Despegar, 1 de cada 5 ventas internacionales se realizó en dólares.
Cuándo termina el Travel Sale
Los viajeros están a tiempo de comprar hasta el domingo 31 para aprovechar las promociones exclusivas de esta nueva edición.
- A nivel nacional, hay hasta 15 cuotas sin interés y hasta un 30% de ahorro en paquetes.
También hay promociones bancarias con hasta 15 cuotas sin interés en vuelos y hoteles nacionales.
- Para viajes internacionales, continúa la opción de pagar en 3 cuotas sin interés.
Además, se destacan beneficios como hasta 15% OFF en vuelos a Cancún y Punta Cana con Banco Santander exclusivo en la app, hasta 20% OFF en actividades como Universal Orlando Resort, y descuentos especiales en paquetes Palladium, Meliá y Walt Disney World Resort.
