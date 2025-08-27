Travel Sale: Furor por paquetes para viajar dentro de Argentina

Cuándo termina el Travel Sale

Los viajeros están a tiempo de comprar hasta el domingo 31 para aprovechar las promociones exclusivas de esta nueva edición.

A nivel nacional, hay hasta 15 cuotas sin interés y hasta un 30% de ahorro en paquetes.

También hay promociones bancarias con hasta 15 cuotas sin interés en vuelos y hoteles nacionales.

Para viajes internacionales, continúa la opción de pagar en 3 cuotas sin interés .

Además, se destacan beneficios como hasta 15% OFF en vuelos a Cancún y Punta Cana con Banco Santander exclusivo en la app, hasta 20% OFF en actividades como Universal Orlando Resort, y descuentos especiales en paquetes Palladium, Meliá y Walt Disney World Resort.

Más contenido en Urgente24:

Aerolínea low cost se sumó al Travel Sale: Pasajes 50% OFF

Reservó un Airbnb y al llegar descubrió algo que cambiaría su viaje

ANDISgate: Fingir demencia no concede impunidad

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

Aerolínea lanzó descuentos a destino muy barato de Brasil