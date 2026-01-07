Aduana quiere despejar Ezeiza y advierte el destino de productos importados abandonados

Aduana 2P.jpg Aduana anticipa la liquidación de importaciones sin reclamo en Ezeiza.

Aduana y los productos abandonados

La Ley N° 25.603 sancionada en el año 2002 prevé el destino de productos importados abandonados y sin reclamo que permanezcan en poder de Aduana. De hecho, la norma específica tres cursos a seguir en caso de que se consuma el plazo de reclamo y la mercancía pase a manos del Estado.

El primero de ellos está previsto en el artículo 3° del Código Aduanero, donde se dispone que una vez vencido el plazo mencionado, el servicio aduanero procederá a la venta de la mercancía vía subasta pública y previa verificación de oficio y valoración de la misma. Cabe destacar que los interesados deberán cumplir con los tributos y las regularizaciones previstas en el régimen importador.

A su vez, el artículo 4° hace referencia a productos específicos como alimentos, artículos de higiene personal, ropa y otros elementos de consumo inmediato. En ese caso, Aduana puede destinar esa mercancía a programas de fomento social y asistencia en el marco de las políticas nacionales de seguridad social.

Por último, el artículo 5° establece que en caso de que los productos fueran aptos para su uso en la administración pública, Aduana puede disponer su destino a las diversas reparticiones del Estado. Para ello, se realiza una transferencia de la mercancía a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, nivel que dispondría del destino final de esta última dentro del aparato público.

Ezeiza carga P Saturación en Aduana Ezeiza.

Saturación en Ezezia

La liberación parcial de las importaciones ejecutada por el Gobierno nacional derivó en un escenario logístico complejo en Ezeiza. La terminal aérea, que venía de una estructura acostumbrada a procesar hasta 4.000 paquetes diarios pasó a duplicar esa cantidad, lo que empujó a una expansión de la capacidad de procesamiento, que aún así no bastó para evitar los “cuellos de botella”.

Durante meses pico, las imágenes en el área de Aduana repetían la acumulación de mercancía que derivó en demoras de hasta 20 días para el despacho, especialmente de productos importados vía courier. Esta modalidad, que divide la carga por paquetes individuales, es la que mayor crecimiento tuvo con particular impulso de los envíos provenientes de China.

