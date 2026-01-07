El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha activado un alerta meteorológico. Esto incluye Buenos Aires y otras provincias que serán azotadas por tormentas intensas y fuertes vientos. Las temperaturas bajarán, se espera una nueva crecida sobre la Costa Atlántica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Aquí, todo sobre el clima.
MAL PRONÓSTICO
Clima: Temor por el último alerta del SMN para Buenos Aires y otras provincias
El SMN ha activado un alerta meteorológico por tormentas severas y vientos fuertes. Buenos Aires y otras provincias se verán afectadas.
07 de enero de 2026 - 10:34
Noticia en desarrollo...
---------