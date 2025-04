Reforma constitucional: La firmeza de Pullaro empuja el deseo del peronismo

"Nuestro desafío es escuchar y tener instituciones fuertes que nos permitan llegar a consensos sumamente amplios", señaló.

image.png Tras el escrutinio definitivo, el gobernador de Santa Fe busca aliados-

Al ser consultado sobre la fecha en la que se desarrollará la Convención Constituyentes, Pullaro vaticinó "que pueda ser este año". En cuanto a la sede dijo que "por supuesto es la ciudad de Santa Fe", aunque reconoció que también puede ser la Legislatura y también se están evaluando otros lugares. "Son temas que tenemos que seguir debatiendo", completó.

En agenda, a Pullaro le quedan dos encuentros. Uno, con Nicolás Mayoraz (LLA), que será este viernes y otro con Amalia Granata, que aún no está confirmado.

Los pedidos del peronismo

La primera reunión fue con Monteverde, quien cosechó 12 lugares en la constituyente. El actual concejal de Ciudad Futura arribó a la sede de Gobernación con el presidente del Partido Justicialista, Guillermo Cornaglia, y planteó que debe esperarse hasta el año próximo para conformar la Convención, tal cual está habilitado en la ley que declaró la necesidad de la reforma.

"Por un lado, celebramos esta convocatoria al diálogo y se lo dijimos en la cara al gobernador, pero es el momento para corregir las fallas que tuvo hasta ahora el proceso de reforma, que no contó con una Paso y careció de apertura", sostuvo Monteverde al salir del encuentro.

Asimismo, consideró que es fundamental "tomarse un tiempo" y "convocar a la ciudadanía" para que el proceso se efectúe de cara a toda la población y no de manera apresurada. En ese sentido, añadió: "Nosotros le propusimos al oficialismo que hay que ir al máximo tiempo que prevé la ley (como plazo para conformar la Convención). Esto es marzo-abril del año que viene".

No obstante, Pullaro replicó que, pese a que aún no hay fecha definida, "el miércoles vamos a charlar también en Unidos y con los 33 convencionales que tiene el frente en la provincia, al menos yo me inclino para que la Convención pueda ser este año. Después discutiremos el mes que tendrá que ser y el lugar".

Por su parte, Lewandowski, que consiguió 4 bancas, le llevó al gobernador la intención de que el proceso de reforma no tenga como única sede a la ciudad de Santa Fe.

image.png Marcelo Lewandowski propuso que algunas comisiones puedan reunirse en Rosario.

