IMPERDIBLE
La miniserie de solo 10 capítulos que arrasa en Netflix y atrapa a todos
Una miniserie de Netflix está causando furor en la plataforma por su trama espectacular, dramática y con una historia que te atrapa desde el primer momento.
Si querés ver una buena miniserie de esas que te envuelven y te dejan anhelando el episodio siguiente, entonces no te podés perder esta producción que en 10 capítulos se va a convertir en una de tus favoritas. Lo tiene todo: drama, suspenso, impacto y muchísimos condimentos que la hacen única.
La miniserie de Netflix que causa furor entre todos
El tiempo que te doy es la miniserie que sigue arrasando en Netflix a pesar de haber sido estrenada hace algún tiempo. Se trata de un drama español corto pero muy intenso como suele ser este tipo de propuestas. La plataforma acertó sin duda con esta historia.
Lina es una mujer que termina una relación de muchos años con Nico. La misma intenta reconstruir su vida de la manera que puede, pero su gran desafío es quitarse a su exnovio de la cabeza. Sin embargo, los recuerdos y las emociones siguen a flor de piel.
Lo espectacular de esta miniserie que es sus episodios duran aproximadamente 13 minutos cada uno, entonces se trata de una propuesta muy interesante que en diez capítulos va a hacerte replantear todo. No es solo una historia de amor, tiene un giro dramático y muy melancólico que deja a todos con ganas de más.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 8 episodios con Colin Farrell que no podés ignorar
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
Tiene solo 4 capítulos y es la miniserie de Netflix que arrasa como nunca