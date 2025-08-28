La miniserie de solo 10 capítulos que arrasa en Netflix y atrapa a todos

Lo espectacular de esta miniserie que es sus episodios duran aproximadamente 13 minutos cada uno, entonces se trata de una propuesta muy interesante que en diez capítulos va a hacerte replantear todo. No es solo una historia de amor, tiene un giro dramático y muy melancólico que deja a todos con ganas de más.

----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

La miniserie de 8 episodios con Colin Farrell que no podés ignorar

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

Tiene solo 4 capítulos y es la miniserie de Netflix que arrasa como nunca

La película de 1 hora y 40 donde nadie es quien dice ser