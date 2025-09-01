WhatsApp mete inteligencia artificial en tus chats y cambia para siempre

Todo ocurre directamente en el dispositivo del usuario, lo que preserva el cifrado de extremo a extremo que distingue a la plataforma. Además, para reforzar la confianza, WhatsApp sometió la tecnología a auditorías externas realizadas por NCC Group y Trail of Bits, cuyos informes se publicaron junto con el lanzamiento.

¿Quiénes pueden usar la nueva función de WhatsApp con inteligencia artificial?

En esta primera etapa, Writing Help está disponible únicamente en inglés y para usuarios de Estados Unidos y algunos mercados seleccionados. Sin embargo, WhatsApp confirmó que planea expandir la función a más regiones e idiomas a lo largo del año, incluyendo el español.

whatsapp chats.jpg

Un dato clave es que esta herramienta no estará activada por defecto, su uso será completamente opcional. Cada usuario podrá decidir si quiere integrarla a su experiencia o continuar redactando mensajes sin ayuda de la IA.

¿Qué aporta la inteligencia artificial a la experiencia de WhatsApp?

La compañía sostiene que la herramienta ayudará a expresarse de manera más clara y adecuada según el contexto. Un mismo mensaje puede sonar profesional en un ámbito laboral, divertido entre amigos o de apoyo en una conversación personal.

Este nivel de personalización apunta a reducir malentendidos y mejorar la comunicación en un entorno donde los matices emocionales suelen perderse.

