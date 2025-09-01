WhatsApp lanzó una nueva función basada en inteligencia artificial que transforma la manera de redactar mensajes. Con la herramienta “Ayuda para la Escritura”, los usuarios podrán ajustar el tono de sus textos antes de enviarlos, eligiendo entre estilos profesionales, divertidos o empáticos sin tener que reescribirlos desde cero.
COMUNICACIÓN MÁS CLARA
WhatsApp mete inteligencia artificial en tus chats y cambia para siempre
WhatsApp busca resolver uno de los dilemas más frecuentes en la comunicación digital, cómo decir lo mismo sin sonar demasiado frío, agresivo o informal.
¿Cómo funciona la inteligencia artificial de WhatsApp en los mensajes?
La función, conocida como Writing Help, aparece con un ícono de lápiz junto a la barra de texto en chats individuales y grupales. Cuando el usuario lo selecciona, la inteligencia artificial analiza el borrador escrito y ofrece distintas versiones con variaciones de tono.
De esta forma, WhatsApp busca resolver uno de los dilemas más frecuentes en la comunicación digital, cómo decir lo mismo sin sonar demasiado frío, agresivo o informal. El usuario puede optar por una de las sugerencias generadas o mantener su texto original.
WhatsApp e inteligencia artificial: ¿Qué pasa con la privacidad?
Meta aclaró que esta innovación fue diseñada bajo un modelo de Procesamiento Privado (Private Processing). Esto significa que ni la compañía ni la aplicación acceden a los mensajes originales ni a las alternativas sugeridas por la IA.
Todo ocurre directamente en el dispositivo del usuario, lo que preserva el cifrado de extremo a extremo que distingue a la plataforma. Además, para reforzar la confianza, WhatsApp sometió la tecnología a auditorías externas realizadas por NCC Group y Trail of Bits, cuyos informes se publicaron junto con el lanzamiento.
¿Quiénes pueden usar la nueva función de WhatsApp con inteligencia artificial?
En esta primera etapa, Writing Help está disponible únicamente en inglés y para usuarios de Estados Unidos y algunos mercados seleccionados. Sin embargo, WhatsApp confirmó que planea expandir la función a más regiones e idiomas a lo largo del año, incluyendo el español.
Un dato clave es que esta herramienta no estará activada por defecto, su uso será completamente opcional. Cada usuario podrá decidir si quiere integrarla a su experiencia o continuar redactando mensajes sin ayuda de la IA.
¿Qué aporta la inteligencia artificial a la experiencia de WhatsApp?
La compañía sostiene que la herramienta ayudará a expresarse de manera más clara y adecuada según el contexto. Un mismo mensaje puede sonar profesional en un ámbito laboral, divertido entre amigos o de apoyo en una conversación personal.
Este nivel de personalización apunta a reducir malentendidos y mejorar la comunicación en un entorno donde los matices emocionales suelen perderse.
