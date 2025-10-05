La foto con Donald Trump le restará a Javier Milei casi tanto como Karina Milei

En el elector de Sergio Massa en 2023 el rechazo a Yankilandia llega al 96,3%. Todo un problema para Massa y sus amigos.

Para el 60,8% la visita de Javier Milei a Donald Trump le generó una imagen negativa ¿Y como broche de campaña Milei quiere la foto en la Sala Oval?

Lo negativo, en parte, porque el 64,4% cree que Milei no obtendrá beneficios para los argentinos de su visita a Trump.

Todo esto sucede cuando el 59,7% de los argentinos espera un default, superando al 56,7% que cree que Milei perderá la elección del 26/10.

DDD OCTUBRE 2025

El dólar

Muy importante el texto de Zuban Córdoba en su más reciente entrega:

"(...) La economía es el gran tema de este mes que queda de campaña. Las expectativas económicas están en su punto más bajo. Casi un 60% considera poco probable que Argentina pueda cumplir con sus obligaciones de deuda el año que viene.

El público argentino es difícil y demandante. Con la mayoría de sectores en disputa con el gobierno, este mes se sumaron muchos productores rurales que no alcanzaron a la eliminación de las retenciones que duró solo 48 hs.

Y una vez que se quebró la confianza, recuperarla puede ser una tarea titánica. Además, las sospechas de corrupción que asolan al gobierno nacional y al principal candidato de la provincia de Buenos Aires lo golpean en el peor momento.

Actualmente, un 56% cree que LLA se encamina a perder las elecciones. Y la totalidad de las expectativas parecen estar puestas no ya en los resultados sino en el día después y en la reacción del oficialismo: las opciones se dividen entre quienes consideran que se debe cambiar de política económica o reestructurar el gabinete.

Solo un 12% apuesta por mantener el curso actual.

Argentina se encamina así a otro proceso electoral que, probablemente, marque un punto de inflexión con un oficialismo que no logra recuperar la iniciativa y una oposición que si bien se ve competitiva no ha traído hasta ahora ideas nuevas a la mesa.

Ante una nueva decepción, la pregunta es si el/la votante elegirá alguna opción o se quedará en su casa el domingo 26 de octubre."

