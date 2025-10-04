El diputado nacional José Luis Espert rompió el silencio tras el escándalo que lo vincula con Fred Machado, empresario con pedido de extradición de USA por narcotráfico, y confesó que atraviesa “un momento muy difícil”. Ante Radio Mitre, el economista se quebró, apuntó contra Juan Grabois y anunció el aval de Javier Milei.
OPUS NRO 2: LÁGRIMAS
"La estoy pasando muy mal": Espert se quebró y culpó a Grabois por el "estrago" en su familia
José Luis Espert habló con Radio Mitre tras el escándalo que lo vincula con Fred Machado: "no pensé en renunciar porque Javier Milei me respalda"
“Estoy pasando un momento muy angustiante. Adentro, yo personalmente te diría muy golpeado, roto… roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre”, expresó entre lágrimas, ante el periodista G. Anello.
Encuentro vespertino con Javier Milei
Espert reveló que fue él quien pidió la reunión con Javier Milei en la Quinta de Olivos y negó haber considerado renunciar a su candidatura. “Estuve con el presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario”, afirmó.
Compungido, sostuvo: “El primero que me hubiera pegado una patada en el ojete es Javier Milei, porque él no quiere corruptos en el gobierno”, sostuvo. Y agregó: “Agradezco públicamente el apoyo que el Presidente me ha brindado”.
El narco, Grabois y la mar en coche
Sobre el impacto de las acusaciones, Espert fue contundente: “Pasé de ser doctor en Economía con 10 a narco, una cosa de loco. No puedo creer lo que te puede hacer la política”.
El diputado reiteró que dará “todas las explicaciones que hagan falta” y que seguirá en carrera: “Estoy totalmente convencido de continuar y de demostrar la infamia de esta denuncia”.
Lado A y lado B del Espert unplagged
Entre lágrimas, habló también de su costado más personal: “Mi lado A está roto, el lado afectivo. Pero mi lado B me mantiene de pie: la bronca, las ganas de seguir batallando. De ninguna manera voy a bajarme”.
Finalmente, volvió a distanciarse de Machado: “¿Cómo voy a aceptar que me acompañe un narco? Para el narco es cárcel o bala. Cuando esto se descubrió, entré en pánico. Pasé de doctor a narco. Una cosa de locos”.
La entrevista cerró con un guiño a la repregunta... "Apenas me di cuenta de que estaba enredado en un contrato con un narco mandé todo a la mierda y no volví a cobrar, pero la mayor parte del trabajo ya estaba hecho..."
