OPUS NRO 2: LÁGRIMAS

"La estoy pasando muy mal": Espert se quebró y culpó a Grabois por el "estrago" en su familia

José Luis Espert habló con Radio Mitre tras el escándalo que lo vincula con Fred Machado: "no pensé en renunciar porque Javier Milei me respalda"

04 de octubre de 2025 - 20:40
“Pasé de ser doctor en Economía con 10 a narco, una cosa de loco. No puedo creer lo que te puede hacer la política”, balbuceó Espert.

image
En una entrevista con Radio Mitre, J. L. Espert se quebró varias veces y apuntó directamente contra Juan Grabois y dijo que Milei no le pidió que se baje de la candidatura.

“Estoy pasando un momento muy angustiante. Adentro, yo personalmente te diría muy golpeado, roto… roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre”, expresó entre lágrimas, ante el periodista G. Anello.

Compungido, sostuvo: “El primero que me hubiera pegado una patada en el ojete es Javier Milei, porque él no quiere corruptos en el gobierno”, sostuvo. Y agregó: “Agradezco públicamente el apoyo que el Presidente me ha brindado”.

El narco, Grabois y la mar en coche

Sobre el impacto de las acusaciones, Espert fue contundente: “Pasé de ser doctor en Economía con 10 a narco, una cosa de loco. No puedo creer lo que te puede hacer la política”.

El diputado reiteró que dará “todas las explicaciones que hagan falta” y que seguirá en carrera: “Estoy totalmente convencido de continuar y de demostrar la infamia de esta denuncia”.

Lado A y lado B del Espert unplagged

Entre lágrimas, habló también de su costado más personal: “Mi lado A está roto, el lado afectivo. Pero mi lado B me mantiene de pie: la bronca, las ganas de seguir batallando. De ninguna manera voy a bajarme”.

Finalmente, volvió a distanciarse de Machado: “¿Cómo voy a aceptar que me acompañe un narco? Para el narco es cárcel o bala. Cuando esto se descubrió, entré en pánico. Pasé de doctor a narco. Una cosa de locos”.

La entrevista cerró con un guiño a la repregunta... "Apenas me di cuenta de que estaba enredado en un contrato con un narco mandé todo a la mierda y no volví a cobrar, pero la mayor parte del trabajo ya estaba hecho..."

