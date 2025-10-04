"La estoy pasando muy mal": Espert se quebró y culpó a Grabois por el "estrago" en su familia

El narco, Grabois y la mar en coche

Sobre el impacto de las acusaciones, Espert fue contundente: “Pasé de ser doctor en Economía con 10 a narco, una cosa de loco. No puedo creer lo que te puede hacer la política”.

El diputado reiteró que dará “todas las explicaciones que hagan falta” y que seguirá en carrera: “Estoy totalmente convencido de continuar y de demostrar la infamia de esta denuncia”.

Lado A y lado B del Espert unplagged

Entre lágrimas, habló también de su costado más personal: “Mi lado A está roto, el lado afectivo. Pero mi lado B me mantiene de pie: la bronca, las ganas de seguir batallando. De ninguna manera voy a bajarme”.

Finalmente, volvió a distanciarse de Machado: “¿Cómo voy a aceptar que me acompañe un narco? Para el narco es cárcel o bala. Cuando esto se descubrió, entré en pánico. Pasé de doctor a narco. Una cosa de locos”.

La entrevista cerró con un guiño a la repregunta... "Apenas me di cuenta de que estaba enredado en un contrato con un narco mandé todo a la mierda y no volví a cobrar, pero la mayor parte del trabajo ya estaba hecho..."

