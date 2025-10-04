Faltan 22 días y Javier Milei vive en un laberinto

Live Blog Post

Fred Machado, igual que Javier Milei, tiene 4 perros

Desde Viedma (Río Negro), Luciano Barroso escribió en LetraP acerca de la casa en que vive Fred Machado, en la chacra 'La Gringa', con su madre como celadora, sin custodia y con 4 perros. La afición canina parece similar a la de Javier Milei.

"Desde abril de 2021, un año después de que una transferencia de US$ 200.000 ingresara en una cuenta de José Luis Espert -recién este jueves el candidato de La Libertad Avanza admitió su existencia-, Fred Machado está detenido."

"'La Gringa' se transformó en el refugio actual de Machado. Ubicada a 16 kilómetros del centro de Viedma, en una zona despoblada, la propiedad posee un ingreso asfaltado que desemboca en un portón blanco, que casi siempre está abierto, flanqueado por tapiales de hormigón premoldeado. Tras cruzarlo, un camino arbolado conduce hacia la vivienda principal, ubicada casi al borde del río Negro."

"La casa es amplia, con más de 4 habitaciones, y se levanta rodeada de un entorno natural que combina frondosos árboles y un terreno extenso que se abre hacia la costa. Allí, Machado convive con su celadora, su madre anciana, quien legalmente tiene a cargo su custodia, y un jardinero encargado de mantener la finca, además de cuatro perros que recorren libremente el parque."

machado Su madre, partera de profesión y hoy jubilada, y su padre, fallecido cuando Machado era adolescente, acompañaron su crianza junto a su hermano, Gastón Edgardo Machado, en la capital rionegrina.

"Machado tiene como vecinos a su hermanastra, Malena Igoldi, y al exjuez Fabio Igoldi, que comparten la misma madre, María Esther Ciccarelli."

"La chacra La Gringa no pasa inadvertida para la población de Viedma. Al estar situada sobre una ruta muy transitada, es común ver a familias que se acercan en bicicletas o autos a disfrutar del paisaje costero del kilómetro 20, un punto elegido por quienes buscan aire fresco o un paseo hacia el mar."