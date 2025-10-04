urgente24
Faltan 22 días y Javier Milei vive en un laberinto

FOTO: xAI / Grok.
FOTO: xAI / Grok.
José Luis Espert, reservas flacas del BCRA, dólares de Donald Trump que no llegan, proselitismo limitado por las protestas: Javier Milei en un laberinto.

4 de octubre de 2025 - 19:54

EN VIVO

Los Milei no esperaban la complicada coyuntura que padecen a 22 días de las elecciones de renovación legislativa que Javier Milei convirtió en un referendo sobre su gestión, su liderazgo y su proyecto. El 26/10 está a la vuelta de la esquina pero le resulta muy difícil a La Libertad Avanza realizar su campaña proselitista. El Presidente no consigue salir de su laberinto.

Que los Milei no esperaban esta coyuntura lo demuestra el diseño de campaña que realizó Karina Milei: caravanas y caminatas. La modalidad, que requiere un Presidente popular, ha fracasado en reiteradas ocasiones: ciudad de Corrientes, Lomas de Zamora, La Matanza, Ushuaia, Santa Fe de la Vera Cruz. La modalidad apropiada para 2025 eran actos reducidos en lugares cerrados, similares a los de Karina. Pero la idea era presentarlo épico y... resulta que hay mucha gente puteándolo.

¿Podrá realizar los próximos proselitismos? ¿Podrá recibir la atención policial que le ofreció Rogelio Frigerio en Provincia de Entre Ríos? ¿A qué le tiene miedo Milei que anda con su chaleco antibalas en todas las ocasiones que lo obligó al ridículo de campera de cuero cuando había un calor de verano tropical? ¿Cambiará la metodología proselistista para las actividades que vienen?

Obvio que lo apropiado sería que resolviera su laberinto. Pero eso es más complicado.

Fred Machado, igual que Javier Milei, tiene 4 perros

Desde Viedma (Río Negro), Luciano Barroso escribió en LetraP acerca de la casa en que vive Fred Machado, en la chacra 'La Gringa', con su madre como celadora, sin custodia y con 4 perros. La afición canina parece similar a la de Javier Milei.

"Desde abril de 2021, un año después de que una transferencia de US$ 200.000 ingresara en una cuenta de José Luis Espert -recién este jueves el candidato de La Libertad Avanza admitió su existencia-, Fred Machado está detenido."

"'La Gringa' se transformó en el refugio actual de Machado. Ubicada a 16 kilómetros del centro de Viedma, en una zona despoblada, la propiedad posee un ingreso asfaltado que desemboca en un portón blanco, que casi siempre está abierto, flanqueado por tapiales de hormigón premoldeado. Tras cruzarlo, un camino arbolado conduce hacia la vivienda principal, ubicada casi al borde del río Negro."

"La casa es amplia, con más de 4 habitaciones, y se levanta rodeada de un entorno natural que combina frondosos árboles y un terreno extenso que se abre hacia la costa. Allí, Machado convive con su celadora, su madre anciana, quien legalmente tiene a cargo su custodia, y un jardinero encargado de mantener la finca, además de cuatro perros que recorren libremente el parque."

Su madre, partera de profesión y hoy jubilada, y su padre, fallecido cuando Machado era adolescente, acompañaron su crianza junto a su hermano, Gastón Edgardo Machado, en la capital rionegrina.

"Machado tiene como vecinos a su hermanastra, Malena Igoldi, y al exjuez Fabio Igoldi, que comparten la misma madre, María Esther Ciccarelli."

"La chacra La Gringa no pasa inadvertida para la población de Viedma. Al estar situada sobre una ruta muy transitada, es común ver a familias que se acercan en bicicletas o autos a disfrutar del paisaje costero del kilómetro 20, un punto elegido por quienes buscan aire fresco o un paseo hacia el mar."

Chacra 'La Grinda'. Fred transitó la secundaria en la capital rionegrina, primero en la escuela industrial ahora llamada CET N° 6, de la que fue expulsado, y finalmente en la Escuela Nº18, donde concluyó sus estudios.

Gracias a Frigerio, Javier Milei realizó el acto en Entre Ríos

Los críticos de Javier Milei apostaron por lograr la suspensión del acto en Paraná, tal como habí asucedido en Santa Fe:

TheGreatCoso ·Tanto amor despierta la visita de #Milei a #Paraná que tuvieron que llenar el Parque Urquiza de policías... ¿Suspenderá como hace un rato en Santa Fé? ¿Funcionará la convocatoria "protectora" de Frigerio, usando el aparato estatal? En un rato de devela el misterio.

Embed

Sin embargo, Javier Milei pudo realizar su acto en la Costanera entrerriana:

Embed

Confirmado: La diferencia, probablemente, estuvo en la cobertura policial en una provincia que gestiona un aliado de Milei.

De un lado se ubicaron organizaciones sociales y militantes opositores, que desplegaron pancartas y entonaron consignas críticas; del otro, seguidores libertarios que agitaron banderas celestes y blancas y vitorearon la llegada del presidente.

Según fuentes locales, el operativo de seguridad logró contener los momentos de mayor tensión. Se registraron algunos forcejeos y cruces verbales, pero no se reportaron incidentes graves.

En Paraná, la Policía dispuso un mejor operativo de seguridad para Milei que en Santa Fe

El presidente Javier Milei arribó este sábado 04/10 a la ciudad de Paraná (capital de Entre Ríos), donde se reunió con el gobernador Rogelio Frigerio en la previa del acto central en la ciudad. Frigerio es un aliado de La Libertad Avanza, y esto explica la movilización policial en resguardo de los hermanos Milei.

Análisis Digital: "(...) Mientras un grupo numeroso de manifestantes se concentró para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno nacional, simpatizantes libertarios se reunieron en el mismo sector para apoyar al mandatario.

Ante la posibilidad de enfrentamientos, la Policía de Entre Ríos dispuso un amplio operativo de seguridad que incluyó un cordón para separar a ambos sectores y garantizar el normal desarrollo de la actividad oficial. (...)".

Embed

El Once: "Un importante operativo de seguridad se implementó este sábado en la costanera baja de Paraná, donde se produjo un tenso escenario por la presencia del presidente Javier Milei en la capital entrerriana, confirmó Elonce.

En paralelo a la agenda presidencial, manifestantes y simpatizantes libertarios se concentraron en la zona, generando momentos de tensión controlados por un fuerte despliegue policial.

La movilización se desarrolló sobre avenida Laurencena y calle Acuerdo de San Nicolás, puntos donde se montó un cordón policial para separar a los dos grupos. De un lado, se encontraban militantes y organizaciones sociales que expresaban su rechazo a las políticas del Gobierno nacional; del otro, seguidores del mandatario que lo recibieron con aplausos y banderas celestes y blancas.

Este encuentro se produce tras la reciente firma de un frente electoral entre el espacio libertario y Juntos por Entre Ríos (JxER), el cual promete tener un impacto significativo en la política provincial en los próximos años."

Visita de Milei interrumpida a la ciudad de Santa Fe

Los simpatizantes de Javier Milei quisieron instalar una visita épica. Por ejemplo:

Embed

Rosario 3: "(...) Ya en la previa de su llegada a Santa Fe, hubo un cruce entre militantes de La Libertad Avanza y manifestantes de izquierda en la peatonal. La situación terminó con algunos encontronazos y la rotura de uno de los gazebos que los libertarios habían armado para recibir a su referente.

Minutos después, la columna de personas que se manifestaban contra la visita de Milei a Santa Fe, incluso con pancartas que lo mencionaban como "persona no grata", llegó al hotel donde se encontraba. Al momento en el que la comitiva presidencial intentó salir del lugar para saludar a sus seguidores, hubo nuevamente incidentes con manifestantes que intentaron impedir el avance e incluso arrojaron huevos contra los vehículos oficiales.

Producto de estos incidentes, la Policía Federal detuvo a cinco de los manifestantes. En tanto que, para evitar tensionar todavía más la situación, Milei saludó a sus seguidores desde allí. Primero desde el balcón y luego en las inmediaciones del vallado. Luego se fue en auto para continuar con su recorrida de campaña por la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. (...)".

Embed

La burbuja de Nahuel Caputto: Milei en Santa Fe

Nahuel Caputto es el director del diario El Litoral, de la ciudad Santa Fe de la Vera Cruz, medio para el que realmente existió la visita de Javier Milei a la capital provincial, cuando todos saben que fue interrumpida.

Imposible ocultar la verdad en días de redes sociales pero El Litoral lo intentó.

Aire de Santa Fe, web de noticias de la ciudad, estuvo más ecuánime: Javier Milei visitó Santa Fe y apoyó a sus candidatos en una jornada caliente con marchas a favor y en contra (con firma de Agustín Vissio): "Javier Milei estuvo en el puerto de Santa Fe junto a su hermana para bancar al candidato a diputado Agustín Pellegrini. Bajo un clima caldeado no pisó la peatonal, pero agitó a la ciudad."

La verdad es que el capítulo central de la visita de Milei era la caminata por la ciudad, y esto no sucedió. Tuvo que suspenderlo y salir para Paraná (Entre Ríos), vía túnel subfluvial.

Live Blog Post

Juan Grabois contra José Luis Espert (esto se pone intenso)

@JuanGrabois: Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lastima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal. Te sacamos la careta pero tenés la cara de piedra de contar un cuento distinto cada vez. Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando ¿A quién querés engañar? Hipócrita que nunca derramaste una lágrima por todos los que murieron por el narcotráfico que te financia, que te burlaste de los vulnerables, que denigraste a mujeres embarazadas, que festejaste la crueldad. Ahora actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca como te aferraste al delincuente común con el que huiste en moto... porque además de una mala persona, un violento sin límites y un mercenario repulsivo, sos un cobarde.

Lo mandaron a leer un guión, pobrecito: si no fuera narco daría lástima. Hay que tener cara de piedra para salir con semejante verso berreta. La Libertad Avanza tuvo la oportunidad de correr al narco y decidió ayudarlo a preparar su descarado descargo. Son una sociedad de cómplices. En el video, la mitad de los argumentos son inverosímiles y la otra mitad autoincriminación de nuevos delitos. Lo inobjetable es que mintió, mintió y mintió en cada declaración sobre aportes, aviones, transferencias, etc. A vuelo de pájaro, la primera tanda de refutaciones: ¿Nada que esconder?

  1. Esconde los 35 viajes inexplicables que realizó en los aviones de Fred Machado.
  2. Esconde qué hizo con los 200.000 dólares que recibió por un supuesto trabajo que no realizó.
  3. Esconde cuáles son los campos que posee, ya que no figuran en sus declaraciones patrimoniales.
  4. Esconde que la supuesta minera guatemalteca contratante, Minas del Pueblo, fue acusada en enero de 2020 -conforme a la investigación de La Nación- de formar parte del esquema de narcocriminalidad, lo que finalmente se comprobó. O sea, está confesando que firmó un contrato con una minera en el momento que necesitaba asesoramiento para zafar de una causa narco.
  5. Esconde el vínculo con Claudio Ciccarelli -primo de Fred Machado, titular de la camioneta en la que andaba Espert, vinculado patrimonialmente con la narco diputada rionegrina Lorena Villaverde- que tiene un esquema casi idéntico al de la minera guatemalteca en sus negocios mineros de Río Negro.
  6. Esconde que el emisor de los pagos es claramente Fred Machado, según la documentación del Bank of America. 7. Esconde quiénes son los otros aportantes de campaña y qué montos o recursos dieron, ya que el propio Espert admitió que Machado fue “uno de los tantos”. Dice “nada que esconder”.

No se confundan: hay demasiado que revelar. Dice “no somos lo mismo”. Claro: no todos somos narcos como vos, Espert.

Inmigrantes vs. Patrulla Fronteriza en Chicago, a mater o morir

Personal de la Patrulla Fronteriza de USA disparó contra una mujer armada en Chicago el sábado 04/10, dijo el Departamento de Seguridad Nacional, mientras decenas de manifestantes se enfrentaban a agentes federales de inmigración en el suroeste de la ciudad.

Ningún agente del orden resultó gravemente herido en el incidente, en el que un grupo, entre ellos la mujer, embistió vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. La mujer, ciudadana estadounidense que no fue identificada, condujo hasta el hospital, según el comunicado.

No hubo información adicional disponible de inmediato sobre la condición de la mujer. Los agentes de ICE dispararon gas pimienta y balas de goma cargadas como parte de acalorados intercambios con los manifestantes el sábado.

La secretaria de Seguridad Nacional de USA, Kristi Noem, posteó en X que estaba enviando "operaciones especiales" adicionales para controlar la escena en el vecindario Brighton Park de Chicago.

Embed

Amenaza de Donald Trump

La Administración Trump pondría a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois bajo mandos federales, dijo el sábado el gobernador demócrata JB Pritzker.

Donald Trump lleva tiempo amenazando con enviar tropas a Chicago.

“Esta mañana, el Departamento de Guerra de la Administración Trump me dio un ultimátum: llamen a sus tropas o las llamaremos nosotros”, declaró Pritzker. “Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras fronteras y en contra de nuestra voluntad”.

Una portavoz de la oficina del gobernador dijo que no podía proporcionar más detalles. La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron a las preguntas sobre la declaración de Pritzker.

La intensificación de las fuerzas del orden federales en Illinois sigue a despliegues similares en otras partes del país. Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y, como parte de su intervención en Washington, D. C., se espera que tropas de la Guardia Nacional de Tennessee ayuden a la policía de Memphis.

Pese a Donald Trump sigue el genocidio de Israel en Gaza

"Decenas de personas murieron en ataques israelíes contra Gaza el sábado, dijeron funcionarios de salud locales, a pesar de una demanda del presidente estadounidense Donald Trump para que Israel detenga los bombardeos en respuesta a una declaración de Hamas de que estaba listo para liberar rehenes bajo su plan para poner fin a la guerra de 2 años.

Mientras las conversaciones de alto el fuego se inician en los próximos días en Egipto, Trump posteó en su plataforma Truth Social que Israel había acordado una "línea de retirada inicial" dentro de Gaza y que "cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será INMEDIATAMENTE efectivo".

Al menos 36 personas murieron en bombardeos y ataques aéreos en el devastado enclave palestino desde que Trump presionó a Israel para que detuviera sus ataques el viernes por la noche.

18 personas murieron en incidentes esporádicos, mientras que 18, incluidos niños, murieron y varias resultaron heridas en un ataque israelí contra una vivienda en el barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza, según informaron médicos. El ataque dañó varios edificios cercanos.Israel afirmó que había atacado a un militante de Hamas que representaba una amenaza para sus tropas en la zona y que se estaban revisando los informes sobre víctimas.

El ejército "lamenta cualquier daño causado a civiles no involucrados y trabaja para mitigar el daño a los civiles no involucrados tanto como sea posible", dijo en un comunicado.

Hamás dijo en un comunicado, refiriéndose al primer ministro israelí, que "la continuación de los bombardeos y masacres de la ocupación expone las mentiras de Netanyahu sobre la reducción de las operaciones militares contra civiles".

José Luis Espert contra el "hijo de puta de Grabois"

Agencia Noticias Argentinas: "En su intento por despegarse del escándalo que lo vincula con el empresario detenido por narcotráfico, Federico "Fred" Machado, el diputado José Luis Espert incurrió en una serie de contradicciones flagrantes que, lejos de aclarar, oscurecen aún más su situación. Durante una entrevista radial, el candidato libertario ofreció una versión de los hechos que choca frontalmente con el video de descargo que él mismo había publicado horas antes.

Mientras en su mensaje grabado intentó distanciar el pago de US$ 200.000 de la figura de Machado, en la entrevista admitió que el contrato por la consultoría fue firmado directamente con el presunto narco.

Embed

Contradicción 1: ¿Quién le pagó?

La inconsistencia más grave radica en quién le pagó por la consultoría.

  • En su video de descargo, Espert fue categórico: "No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales". En ese relato, presenta a la minera "Minas del Pueblo" como una entidad separada, contactada a través de un gerente llamado Iván Morales.
  • En la entrevista radial con Gabriel Anello, cambió su versión: Consultado sobre la empresa, admitió que "el dueño de la empresa era Fred Machado, o es Machado". Y fue aún más lejos, confesando: "Yo el contrato lo firmo con Fred Machado".

Esta admisión contradice directamente su principal línea de defensa, que buscaba presentar el pago como una transacción con una empresa y no con el individuo acusado de narcotráfrico.

Embed

Contradicción 2: ¿Apoyo de campaña o relación profesional?

El diputado también ofreció versiones distintas sobre la naturaleza de su vínculo con Machado.

  • En el video, lo presenta como uno más de los "tantos que ayudaron en la campaña de 2019" y sitúa el contrato de consultoría como una actividad estrictamente privada y posterior al proceso electoral.
  • En la entrevista, si bien mantiene la separación temporal, los detalles que aporta pintan una relación mucho más estrecha durante la campaña. Habló de "35 vuelos" y el uso de vehículos, incluido uno blindado, facilitados por Machado para sus recorridas. Este nivel de apoyo logístico sugiere un vínculo mucho más profundo que el de un simple admirador.
Embed

Un hombre "roto" por las denuncias

Durante la entrevista radial, Espert se mostró visiblemente afectado y se definió como un hombre "roto" y "muy golpeado" por la situación. "Estoy pasando muy mal, en momentos muy angustiantes", confesó, y apuntó contra Juan Grabois por "hacer un estrago" con su nombre y su familia. (...)".

¿Qué le pasa a Patricia Bullrich? ¿Es sólo su salud o también las encuestas?

Rumores insistentes sobre problemas de salud de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora nacional LLA / CABA. Ni desmentidos ni confirmaciones.

Luego, su ausencia de los encuentros Javier Milei / Mauricio Macri cuando ella fue presidenciable del PRO impulsada por Macri contra Horacio Rodrígue Larreta; presidenta del PRO que promovía un entendimiento con Milei; coprotagonista del Pacto de Acassuso.

Embed

Muy comentado su blooper de llamar al teléfono del periodista Diego Iglesias creyendo que era el fiscal antinarcóticos Diego Iglesias, para preguntarle por la extradición (por resolverse) de Fran Machado. el amigo / financista de José Luis Espert.

El propio periodista Iglesias relató la secuencia en su programa de radio.

El jueves 02/10 a las 8:15 él recibió una llamada de un número que tenía agendado como "Patricia Ulrich".

"Atiendo, le digo, '¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va?' Y directamente me dice, 'Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Escuchame. ¿Cómo viene el tema este de la extradición de Machado?'".

Sorprendido, el periodista le repreguntó, y Bullrich insistió: "Sí, sí, ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado?".

"Le digo, 'Patricia, me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo, que es el fiscal de la Procuraduría, el fiscal que investiga delitos narcos que se llama Diego Iglesias'".

Según el relato del periodista, "Se pone muy nerviosa (...) me dice, 'Uy, no, no.' Y veo que se ríe. 'Disculpá, disculpáme, disculpáme', me dice, así como varias veces", contó Iglesias.

"Se la tenía que haber seguido porque si se la seguía averiguaba un poco más qué quería saber exactamente".

La Guerra Interminable de Lilia Lemoine

En X, interminables combates de la diputada nacional Lilia Lemoine (LLA / PBA), mileísta ortodoxa y verticalista:

@lilialemoine: A mi no me va a psicopatear el usurpador y estafador de Grabois. @jlespertfue punta de lanza en la batalla por las ideas de la libertad y es inocente, hoy lo sé. Se presentó hoy el nuevo Código Penal y vamos a luchar para que pase el Congreso (a Grabois no le gusta esto)! TOLERANCIA CERO BASTA DE ZAFARONISMO

¿Por qué bancamos a @jlespert? ¿Por qué Grabois, Castrobianchi, Bindi, Rial... mienten? ¿Por qué los medios se hacen eco de los delirios kukas?

Embed

Nos agredieron en Santa Fe. En Corrientes amenazaron con dispararnos si salimos a la calle. Les aviso, vamos a salir igual. Los gobernadores no hacen nada y los medios hasta LO JUSTIFICAN. Yo no me voy a rendir. Mientras más me amenazan más entiendo que debo pelear.

Dejense de joder con esas idioteces de "alguien extorsiona a Milei". NADIE EXTORSIONA A MILEI. Lo mismo había inventado Mauro Federico en 23 sobre mí (aún no he tenido tiempo de iniciar una causa pero lo haré, lo que me hicieron fue ESPANTOSO). MIENTEN CONSTANTEMENTE.

Embed

Embed

