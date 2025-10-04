Deportados tras la interceptación de la flotilla rumbo a Gaza: "Nos trataron como animales"

La activista malasia Iylia Balqis, de 28 años, aseguró que fue “la peor experiencia” de su vida. “Nos esposaron con las manos a la espalda, no podíamos caminar, nos negaron el agua y los medicamentos”, dijo.

Entre los pasajeros se encontraban políticos, periodistas y la activista climática sueca Greta Thunberg. El periodista italiano Lorenzo D’Agostino afirmó que fueron “secuestrados en aguas internacionales, a 88 km de Gaza”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí confirmó la deportación de los pasajeros, a quienes calificó como “provocadores de la flotilla Hamás-Sumud”. En respuesta, Turquía denunció la operación como “un acto de terrorismo” y abrió una investigación.

Más testimonios por abuso

“Pasamos dos días infernales en prisión. Espero que esta situación termine pronto”, agregó D’Agostino. Otros activistas prometieron seguir intentando llegar a Gaza con ayuda humanitaria.

Por su parte, Reuters publicó que los 137 activistas detenidos por Israel por participar en una flotilla que buscaba entregar ayuda a Gaza llegaron a Turquía el sábado después de ser deportados, y dos de ellos denunciaron que la activista sueca Greta Thunberg fue maltratada durante su detención.

Israel no respondió de inmediato a las nuevas denuncias, aunque su Ministerio de Relaciones Exteriores calificó anteriormente los informes de maltrato como “mentiras completas”.

Entre los activistas deportados a Estambul se encontraban 36 ciudadanos turcosy representantes de USA, Emiratos Árabes, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania, según la Cancillería turca.

Dos pasajeros, Hazwani Helmi (Malasia) y Windfield Beaver (USA), aseguraron a Reuters que Greta Thunberg fue empujada y obligada a sostener una bandera israelí, mientras denunciaron que los detenidos fueron tratados “como animales”, sin agua ni comida limpia y con sus medicamentos confiscados.

El canciller italiano Antonio Tajani confirmó que 26 italianos llegaron en el vuelo de Turkish Airlines y que otros 15 siguen detenidos en Israel, pero serán expulsados en los próximos días. “He dado instrucciones a la embajada para garantizar que se respeten sus derechos”, escribió en X.

En una conferencia en Roma, los diputados italianos Arturo Scotto y Benedetta Scuderi denunciaron que fueron “brutalmente detenidos” y tratados “como rehenes”.

El grupo israelí de derechos humanos Adalah reportó que a varios prisioneros se les negó acceso a abogados, agua, medicamentos y baños, y que fueron obligados a permanecer arrodillados con las manos atadas durante al menos cinco horas, después de corear “Palestina libre”.

