Turismo de sarcófago: Egipto reabre la tumba de Amenhotep III tras 20 años de restauración

Amenhotep III, conocido como “Amenhotep el Grande”, gobernó durante la XVIII Dinastía del antiguo Egipto entre 1390 y 1350 a. C., ascendiendo al trono siendo adolescente y reinando durante 38 años. La reapertura de su tumba y la próxima inauguración del Gran Museo buscan reactivar el turismo cultural y mostrar la riqueza faraónica de Egipto al mundo.

Los estudios de ADN realizados a la momia del faraón Tutankamón revelan la verdad sobre su familia, formada por: su abuelo Amenhotep III, su abuela Tiy, su padre Akenatón, su madre la Dama Joven, su esposa Anjesenamón y sus hijas. Las tumbas de todos ellos fueron identificadas entre los siglos XIX y XX, y hoy nos permiten conocer más sobre la vida de la realeza egipcia.

