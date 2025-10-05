Egipto reabrió el sábado 4 de octubre la tumba del faraón Amenhotep III en el Valle de los Reyes, tras más de dos décadas de restauración, en un paso previo a la inauguración del Gran Museo Egipcio en El Cairo. La reapertura forma parte de los esfuerzos del país por revitalizar el turismo según Times of Israel y AP.
LA MOMIA QUE REVIVE UNA INDUSTRIA
Turismo de sarcófago: Egipto reabre la tumba de Amenhotep III tras 20 años de restauración
La tumba de Amenhotep III, abuelo de Tutankamón, vuelve a abrirse mientras Egipto se prepara para estrenar el Gran Museo y reactivar el turismo
El abuelo de Tutankamón y su proeza (siendo momia)
La tumba, situada en la ladera occidental del Valle de los Reyes, fue descubierta en 1799, aunque gran parte de su contenido fue saqueado, incluido el sarcófago del monarca. La restauración, ejecutada en tres fases bajo dirección japonesa durante 20 años, incluyó la renovación de las pinturas de Amenhotep III y su esposa, la reina Tiye, y otras decoraciones murales que muestran al faraón junto a antiguos dioses egipcios. Mohamed Ismail, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, destacó la fascinación de la tumba y la presencia de un marco del sarcófago robado, con su tapa colocada en la posición original.
Egipto: El libro de los muertos
La tumba comienza con un pasadizo descendente de 36 metros de longitud y 14 metros de profundidad, y cuenta con una cámara funeraria principal y otras dos para sus esposas, Tiye y Sitamón. La cámara funeraria conserva inscripciones del Libro de los Muertos, una colección de hechizos que guiaban a los difuntos a través del inframundo. La momia de Amenhotep III fue trasladada por antiguos sacerdotes a la tumba de su abuelo, Amenhotep II, y hoy se exhibe, gravemente dañada, en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia junto con otras 16 momias de reyes y reinas.
Amenhotep III, conocido como “Amenhotep el Grande”, gobernó durante la XVIII Dinastía del antiguo Egipto entre 1390 y 1350 a. C., ascendiendo al trono siendo adolescente y reinando durante 38 años. La reapertura de su tumba y la próxima inauguración del Gran Museo buscan reactivar el turismo cultural y mostrar la riqueza faraónica de Egipto al mundo.
Los estudios de ADN realizados a la momia del faraón Tutankamón revelan la verdad sobre su familia, formada por: su abuelo Amenhotep III, su abuela Tiy, su padre Akenatón, su madre la Dama Joven, su esposa Anjesenamón y sus hijas. Las tumbas de todos ellos fueron identificadas entre los siglos XIX y XX, y hoy nos permiten conocer más sobre la vida de la realeza egipcia.
