El shopping más grande de Argentina (Unicenter) afectado por importación puerta a puerta

Las importaciones llegan por tres vías:

-empresas que traen productos desde afuera (incluso marcas nacionales),

-turistas que compran ropa en el exterior

-compras online que llegan por courier, el famoso “puerta a puerta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1966679476680749238&partner=&hide_thread=false COLAPSÓ EZEIZA POR EL BOOM DE IMPORTACIONES



Desde hace 15 días hay mercadería frenada en el aeropuerto por fallas en el nuevo sistema de cargas de Aeropuertos Argentina 2000. El nuevo sistema de control de salidas se implementó sin respaldo del anterior y sin prever migración de… pic.twitter.com/eiyWZNraZk — Clarín (@clarincom) September 13, 2025

El conflicto de Unicenter

En el ámbito de la tecnología ocurre algo similar. El comercio electrónico ya concentra la cuarta parte del negocio y sigue ampliando su participación frente a los canales físicos. En el primer semestre de 2025, su facturación creció 79% respecto del mismo período de 2024, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. En el ámbito de la tecnología ocurre algo similar. El comercio electrónico ya concentra la cuarta parte del negocio y sigue ampliando su participación frente a los canales físicos. En el primer semestre de 2025, su facturación creció 79% respecto del mismo período de 2024, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Las categorías que más aportaron al volumen facturado fueron Electro; Herramientas y construcción; y Accesorios para autos y motos.

Muchos de estos productos llegan desde fuera del país y se estima que 9 de cada 10 argentinos ya compraron online alguna vez y se van incorporando cada vez más jóvenes de la base de la pirámide socioeconómica.

En la actualidad, el 60% del e-commerce total concentrado en el AMBA y el 8% de los argentinos realizó su primera compra en mercados internacionales en 2025.

Además, 4 de cada 10 declararon ya haber realizado una compra online internacional alguna vez.

Los principales motivos de compra online internacional es que consigue mejor precio que en Argentina, hay más variedad de marcas o modelos y la calidad de los productos.

La tarjeta de crédito sigue siendo la opción más elegida con una participación del 63% en las compras fuera del país.

image Despidos en casa de venta de electrónicos, en el shopping Unicenter

Por ello, no extrañó que trabajadores despedidos en una cadena de electrodomésticos y electrónicos realizaron una ruidosa protesta dentro del gigantesco centro comercial.

La protesta gremial en Martínez sorprendió a los clientes y generó momentos de tensión con la seguridad del coloso comercial.

Muchos de los empleados despedidos tenían varios años de antigüedad en la compañía y calificaron la medida como un recorte de personal “injustificado”.

Unicenter ocupa 10 manzanas completas y cuenta con 239.000m2 de área total construida y 95.000 m2 de área comercial distribuidos en tres plantas. Además, ostenta un parking con 6.500 lugares de estacionamiento para automóviles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1974051675678679472&partner=&hide_thread=false Protesta en Unicenter por despidos en RODO pic.twitter.com/fEEOETnbJy — Luis Bremer (@luisbremer) October 3, 2025

El “modelo libertario” impulsado por el gobierno nacional, con políticas de facilidades para quienes quieran importar todo tipo de bienes, está golpeando de lleno incluso a sectores que parecían blindados, como los santuarios de consumo.

China encabezó el listado de proveedores con el 43% del valor total. Luego, Vietnam y Camboya con incrementos considerables en cantidades.

La consigna fue bajar la inflación, aunque muchos pierdan sus trabajos.

En noviembre de 2024 el gobierno nacional anunció la eliminación de impuestos a la tecnología y los textiles. El argumento utilizado fue el siguiente: “es injusto que solamente puedan beneficiarse con sus compras baratas los que viajan al exterior”. En noviembre de 2024 el gobierno nacional anunció la eliminación de impuestos a la tecnología y los textiles. El argumento utilizado fue el siguiente: “es injusto que solamente puedan beneficiarse con sus compras baratas los que viajan al exterior”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1922295277567762938&partner=&hide_thread=false URGENTE | ADORNI ACABA DE ANUNCIAR QUE SE ELIMINAN LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN PARA LOS CELULARES.



SE ESTIMA QUE LOS PRECIOS VAN A BAJAR COMO MINIMO 30%#GraciasMilei pic.twitter.com/8Qa5G9TopK — Taliban (@TalidanMilei) May 13, 2025

Comercios físicos en crisis por sus altos costos

Mientras desde el exterior envían productos adquiridos por catálogos digitales, en Argentina las empresas deben pagar altos alquileres dolarizados y sueldos de empleados de comercio que están por encima del promedio en el mercado laboral.

La crisis de Unicenter se palpa también en los locales de las grandes avenidas porteñas: Córdoba, Cabildo, Santa Fe, Rivadavia y Florida, entre otras.

La cantidad de inmuebles vacíos en los principales corredores comerciales se ubicó en un 8% del total cuando en 2024 estaba por debajo de los 4 puntos.

Concretamente, se duplicó la cantidad de predios sin poder ser alquilados o vendidos según relevamientos de la Cámara de Comercio realizados en julio-agosto de 2025. En la calle Florida, donde siempre compraban los extranjeros de países vecinos, Europa o USA, la vacancia trepa a 14%.

Por su parte, avenida Cabildo tiene casi un 10% de unidades fantasmales. La apertura de la importación indiscriminada afectó el comercio local de manera muy significativa.

image Florida y Lavalle, donde se unen las dos peatonales

Trump es soberanista, Milei es globalista

A pesar de las coincidencias que tienen ambos presidentes con respecto a la baja de impuestos y gasto público, las diferencias filosóficas son abismales.

El titular de la Casa Blanca busca poner aranceles que protejan la fuerza laboral interna (Make America Great Again). Por su lado, el titular de la Casa Rosada busca todo lo contrario: derribar aranceles para poder importar todo lo que sea necesario, a pesar del alto costo social interno. El titular de la Casa Blanca busca poner aranceles que protejan la fuerza laboral interna (Make America Great Again). Por su lado, el titular de la Casa Rosada busca todo lo contrario: derribar aranceles para poder importar todo lo que sea necesario, a pesar del alto costo social interno.

milei con trump Javier Milei y Donald Trump

Pero, el magnate neoyorquino no está solo en su multiplicación de aranceles de importación. Por ejemplo, Brasil y México ya aplican impuestos del 20% a las compras pequeñas del exterior.

En el coloso sudamericano, ante la presión del gobierno, Shein comenzó a fabricar el 85% de su ropa dentro del país copando el 60% del mercado y abriendo tiendas físicas.

Por su parte, el conglomerado de países de la Unión Europea votó aranceles y restricciones por cuestiones sanitarias y ecológicas.

En Francia, las prendas de ultra fast fashion pueden recibir una puntuación ecológica y pagar hasta 5 euros de impuesto. Los guarismos se duplicarán en 2030 por el alto costo ambiental de la ropa para “usar y descartar”.

Además, se prohíbe la publicidad de esta tendencia y se sanciona a influencers que promocionan estas marcas.

Pero, Argentina sigue siendo uno de los mercados más permeables y se niega a proteger la producción nacional. Aparentemente, nos gusta ser los “distintos”, los que gritan “viva la libertad, carajo” aunque luego debamos pagar un costo social extremadamente alto. Pero, Argentina sigue siendo uno de los mercados más permeables y se niega a proteger la producción nacional. Aparentemente, nos gusta ser los “distintos”, los que gritan “viva la libertad, carajo” aunque luego debamos pagar un costo social extremadamente alto.