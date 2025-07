Realidad mata relato: La inflación escaló en Rosario y el poder adquisitivo no se recupera

Por su parte, Parisi indicó que en los primeros seis meses del año, la canasta básica se encareció un 18% en promedio y advirtió que las proyecciones apuntan a un ritmo constante de aumentos mensuales entre el 2 y 3%.

Sin embargo, el dato que enciende las alarmas, continúa siendo el deterioro del poder de compra.

"Con el mismo dinero cada vez se compra menos. El consumo baja porque la gente ya no llega a fin de mes. El poder adquisitivo todavía no se recupera". "Con el mismo dinero cada vez se compra menos. El consumo baja porque la gente ya no llega a fin de mes. El poder adquisitivo todavía no se recupera".

889129599-Relevamiento-de-Precios-del-Cesyac-Junio-2025

Los alquileres no ayudan

Los alquileres en Rosario no paran de subir. El último reporte del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) informó que en julio la renta de un monoambiente rondó los $290.000, la de un inmueble de dos espacios trepó a $380.000, mientras que uno de tres ambientes se ubicó cerca de los $500.000.

Con respecto a junio, hace referencia que solamente las viviendas de dos ambientes mantuvieron su precio de alquiler, mientras que los monoambientes subieron un 3,6% y los inmuebles de tres habitaciones un 2%.

Vale recordar que el documento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó que la inflación del sexto mes del año fue del 1,6%, lo que quiere decir que la renta subió por encima de la media de costos.

Al comparar con julio del año pasado, el alquiler de un monoambiente subió, en promedio, 81,3%; el de un inmueble de dos espacios mostró un incremento del 72,7%; mientras que la renta de una vivienda de tres ambientes tuvo un incremento del 78,6%.

"Mes a mes, durante 2025 se observan dinámicas de precios que superan la inflación interanual", señalaron desde el Ceso, mientras que el INDEC reportó una inflación del 39,4% con respecto a junio del año pasado.

image Sube mucho más que la inflación.

Más contenidos en Urgente24:

En River, hay bastante indignación por lo que se dice de Juanfer Quintero

Científicos descubrieron cómo reactivar el crecimiento del cabello para siempre

"Me pone muy bien": La insólita confesión sexual de Viviana Canosa

Buscan reformar la Ley de Identidad de Género: Sin financiamiento estatal y con restricciones para menores

Cuidado: ARCA vigila transferencias en Mercado Pago