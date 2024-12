Salario mínimo argentino, tras aumento de diciembre, ocupa penúltimo lugar en Sudamérica

Cuatro lugar para Colombia, con U$S 323, según Statista.

Quinta está Bolivia, con U$S 362 de acuerdo a la información oficial.

Sexto el Paraguay con U$S 372 como sostén mínimo.

Séptimo Perú, con U$S 270.

Octavo Brasil, con un sueldo que no puede bajar de U$S 260 dólares.

Novena Argentina, con $ 280.000 que representan menos de U$S 250 al cambio del dólar blue.

Última Venezuela, con U$S 4, aunque los ciudadanos reciben bonos que oscilan entre los U$S 60 y U$S 90 por mes.

En diciembre de 2024, tal como viene sucediendo mes tras mes, al no haber acuerdo entre las cámaras empresariales y las centrales obreras, fue el gobierno nacional el que definió la suba del Salario Mínimo vital y Móvil de la Argentina.

Los sindicatos, incluyendo a la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), coincidieron en exigir un monto inicial de $ 572.000, casi el doble del actual. Los sindicatos, incluyendo a la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), coincidieron en exigir un monto inicial de $ 572.000, casi el doble del actual.

Sin embargo, para el último mes de 2024, el incremento otorgado fue de casi 3%.

image.png "Gaucho, bailate un malambo": Manuel Adorni dijo que se podría trabajar por menos dinero

Manuel Adorni, un vocero poco empàtico

Lejos de mostrarse compasivo ante tan mala ubicación de nuestro país en el concierto sudamericano, el vocero presidencial fue por más y desafió:

"El salario mínimo es un error, hay personas dispuestas a trabajar por menos".

Cabe destacar que los pobres ingresos de los asalariados nacionales se ven agravados porque los precios de los bienes básicos, medidos en dólares son en nuestro país, junto con Uruguay, los más altos del subcontinente.

Las repercusiones en la red social X no tardaron en aparecer: