Se olvidó la Ley 22.362: Arcor busca frenar a un libertario por hacer campaña con un alfajor

Tatín P Una de las piezas que el candidato hizo circular por su campaña.

Tatín, el candidato

Para López Chiodi, la intimación de Arcor podría representar un desastre de campaña difícil de resolver. El joven dirigente libertario basó casi todo su trabajo previo a las elecciones en su apodo, al que debería dejar de recurrir en caso de no querer enfrentar acciones más severas.

En ese sentido, el candidato libertario jugó tan al límite para desmarcarse de la oferta electoral de La Libertad Avanza. Su candidatura se concretó por fuera de ese espacio, más concretamente en el Frente Federal de Acción Solidaria, lugar que lo catapultó desde las redes hacia la política.

Dentro del organigrama electoral cordobés, el oficialismo nacional ve la candidatura de López Chiodi como una lista colectora que tiene como objetivo restar votos y generar confusión en el electorado. Sin embargo, el influencer formó parte de la estructura que lanzó a Milei a la presidencia durante 2023 y en los meses previos, por lo que sería fruto del fuerte desorden que enfrenta el ecosistema libertario en Córdoba a pesar del liderazgo del diputado Gabriel Bornoroni.

Según la consulta periodística del medio local La Voz, López Chiodi tendría decidido continuar con su candidatura a pesar del reclamo de Arcor. Ante la intimación, el libertario evaluaría un fuerte cambio de estrategia, aunque sin cesar en el uso de su seudónimo adoptado en su infancia.

Tatín 2P Tatín, el alfajor de Arcor.

Tatín, el alfajor de Arcor

La empresa Arcor tiene registradas varias marcas asociadas a Tatín. Se trata de uno de sus productos más vendidos y tradicionales, incluyendo denominaciones como “Tatín Blanco con Dulce de Leche” y “Tatín Negro con Dulce de Leche”.

Su aparición en el mercado argentino se dio a mediados de los 80. Desde entonces, el alfajor ganó un lugar predilecto en los kioscos, con especial foco en el público infantil y escolar debido a su bajo precio.

Pocos antecedentes

El caso de Arcor y López Chiodi tiene pocos antecedentes en la política local. Con una clara y estricta legislación electoral, es complejo que un candidato incurra en violaciones que puedan pasar desapercibidas.

En ese sentido, a nivel mundial existieron apenas algunos casos en los que una marca salió a frenar una campaña. Uno de ellos fue el de Ralph Neder, un político estadounidense que encaró una campaña electoral en el 2000 utilizando el slogan "priceless" (sin precio) registrado por Mastercard.

En ese mismo país, pero en 2014 se produjo otro caso parecido, también con una empresa alimenticia. El conflicto se produjo entre Steve Hershey y la empresa de golosinas Hershey's, todo ello debido a que el candidato utilizó un diseño de barras de chocolate para hacer campaña.

Otras noticias en Urgente24:

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

La lupa llega a Karina Milei: Ni Patricio Maraniello ni Javier Milei lo pueden evitar

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando