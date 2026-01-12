¿De qué trata el filme que ganó el Globo de Oro como mejor película de comedia/musical, mejor director y mejor guión (Paul Thomas Anderson) y mejor actriz de reparto (Teyana Taylor)?
PREMIOS GOLDEN GLOBE 2026
Ganaron como mejores películas "Una batalla tras otra" (musical/comedia) y Hamnet (drama)
“Una batalla tras otra”, ganadora de varios Globo de Oro, es una película encabezada por un elenco estelar: Leonardo Di Caprio, Sean Penn y Benicio del Toro.
La historia sigue la vida de Bob Ferguson quien en su juventud se desempeñó como un revolucionario que perteneció a un grupo autollamado militante “French 75”.
Pero, después de algunos sucesos que ponen a todos los miembros en peligro de ser arrestados o asesinados, Bob decide huir y hacer una vida de anonimato junto a su hija recién nacida. Pero el pasado regresa a Bob y Willa, cuando el Coronel Lockjaw reaparece en su vida para eliminar los “cabos sueltos” que dejó con los “French 75”.
Hamnet, la otra gran ganadora de los Globos de Oro
Se impuso en la categoría Cine, Mejor película de drama y también ganó como mejor actriz Jezzie Buckley.
El trabajo de la cineasta Chloé Zhao narra la relación entre Agnes Hathaway y William Shakespeare tras el fallecimiento de su hijo Hamnet.
Ese hecho marcó para siempre la labor del dramaturgo más famoso de lengua inglesa.
La producción muestra detalles desconocidos sobre la vida privada del afamado escritor británico.
La lista de ganadores
Cine Mejor película de drama: “Hamnet”
Mejor película musical o de comedia: “One Battle After Another”
Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, “Hamnet”
Mejor actor, drama: Wagner Moura, “O Agente Secreto”
Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” (“Si pudiera, te daría una patada”)
Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Mejor película en lengua no inglesa: “O Agente Secreto” (“El agente secreto”), Brasil
Mejor película animada: “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”)