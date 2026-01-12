Ganaron como mejores películas "Una batalla tras otra" (musical/comedia) y Hamnet (drama)

El trabajo de la cineasta Chloé Zhao narra la relación entre Agnes Hathaway y William Shakespeare tras el fallecimiento de su hijo Hamnet.

Ese hecho marcó para siempre la labor del dramaturgo más famoso de lengua inglesa.

La producción muestra detalles desconocidos sobre la vida privada del afamado escritor británico.

image

La lista de ganadores

Cine Mejor película de drama: “Hamnet”

Mejor película musical o de comedia: “One Battle After Another”

Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, “Hamnet”

Mejor actor, drama: Wagner Moura, “O Agente Secreto”

Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” (“Si pudiera, te daría una patada”)

Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Mejor película en lengua no inglesa: “O Agente Secreto” (“El agente secreto”), Brasil

Mejor película animada: “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”)