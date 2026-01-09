Escándalo en Misiones: suspenden a un concejal tras una denuncia por acoso a dos menores

La familia decidió además hacer público el caso para advertir a otros vecinos y evitar que se repitan situaciones similares.

“Más allá de quién sea, esto es gravísimo. Y lo es todavía más porque se trata de menores”, expresó el padre de las adolescentes, quien cuestionó la respuesta inicial de las autoridades.

Una medida cuestionada

Como primera acción, la Policía dispuso una restricción de acercamiento de 300 metros, aunque la medida no cuenta con aval judicial. Para la familia, la decisión resulta insuficiente en una localidad pequeña, donde las distancias son reducidas y el contacto es difícil de evitar.

“En un pueblo chico, una perimetral así no protege a nadie”, sostuvo el padre, en declaraciones a medios locales.

La situación del concejal

Hasta el momento, no se ordenó la detención ni la imputación formal del funcionario, quien fue suspendido de su cargo por tres meses mientras avanza la investigación.

El concejal evitó realizar declaraciones públicas y, según trascendió, se limitó a señalar que la causa se encuentra bajo reserva y que su defensa aún no accedió al expediente.

El caso continúa en investigación y mantiene en alerta a la comunidad, que sigue de cerca el avance judicial y las decisiones que adopten las autoridades locales.

