Escándalo en Misiones: suspenden a un concejal tras una denuncia por acoso a dos menores

El caso tuvo lugar en Olegario V. Andrade y salió a la luz tras una presentación formal realizada por los padres de las menores, de 14 y 16 años, quienes relataron una situación que generó fuerte conmoción entre los vecinos del pueblo.
El hecho que encendió la denuncia en Misiones
De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió durante la mañana del sábado 3 de enero, cuando las jóvenes caminaban por la zona comercial del pueblo. En ese contexto, el concejal se habría acercado a ellas, les dirigió comentarios sobre su aspecto físico y las invitó a salir a otra localidad cercana.
Según consta en la denuncia, ante la negativa de las adolescentes, el funcionario habría insistido y llegó incluso a ofrecer un terreno como incentivo para que aceptaran la propuesta, lo que agravó aún más la situación.
La reacción de la familia
Tras conocer lo ocurrido, la madre de las jóvenes radicó la denuncia en la Unidad Regional VI, donde se inició una causa por presunto acoso sexual y hostigamiento. En su declaración, también aseguró que no se trataba de un hecho aislado, ya que el concejal habría tenido actitudes similares con anterioridad.
La familia decidió además hacer público el caso para advertir a otros vecinos y evitar que se repitan situaciones similares.
“Más allá de quién sea, esto es gravísimo. Y lo es todavía más porque se trata de menores”, expresó el padre de las adolescentes, quien cuestionó la respuesta inicial de las autoridades.
Una medida cuestionada
Como primera acción, la Policía dispuso una restricción de acercamiento de 300 metros, aunque la medida no cuenta con aval judicial. Para la familia, la decisión resulta insuficiente en una localidad pequeña, donde las distancias son reducidas y el contacto es difícil de evitar.
“En un pueblo chico, una perimetral así no protege a nadie”, sostuvo el padre, en declaraciones a medios locales.
La situación del concejal
Hasta el momento, no se ordenó la detención ni la imputación formal del funcionario, quien fue suspendido de su cargo por tres meses mientras avanza la investigación.
El concejal evitó realizar declaraciones públicas y, según trascendió, se limitó a señalar que la causa se encuentra bajo reserva y que su defensa aún no accedió al expediente.
El caso continúa en investigación y mantiene en alerta a la comunidad, que sigue de cerca el avance judicial y las decisiones que adopten las autoridades locales.
