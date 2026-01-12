Jefe de la OTAN ante la amenaza de Donald Trump sobre Groenlandia: "Creo que..."

Mi única preocupación es cómo mantenernos seguros frente a Rusia y cualquier otro adversario. Mirad lo que está haciendo China, pero también Corea del Norte y otros países Mi única preocupación es cómo mantenernos seguros frente a Rusia y cualquier otro adversario. Mirad lo que está haciendo China, pero también Corea del Norte y otros países

image Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, junto a Donald Trump | GENTILEZA EFE

Además, recordó que ocho países tienen influencia en el Ártico, incluido Rusia, siendo ocho de ellos miembros de la OTAN, entre ellos Estados Unidos y Canadá, y cinco europeos: Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Asimismo, remarcó que China, a pesar de no ser una nación del Ártico, ha expandido su influencia en la región polar del norte.

En ese sentido, dijo que la OTAN "no está en absoluto" en crisis, restando importancia al enfrentamiento entre Trump y Dinmarca, y diciendo:

Creo que realmente estamos trabajando en la dirección correcta Creo que realmente estamos trabajando en la dirección correcta

image

El viernes, Trump advirtió que Estados Unidos "podría" verse obligado a elegir entre apoderarse de Groenlandia o mantener intacta la OTAN. Controlar Groenlandia es "lo que considero psicológicamente necesario", añadió.

Por otro lado, días atrás, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó a los congresistas que el presidente estaba considerando comprar Groenlandia en lugar de invadirla. Sin embargo, la Casa Blanca aún no ha descartado utilizar la fuerza militar como una segunda opción, según informaron el martes funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias The Wall Street Journal.

Las afirmaciones de Rubio se dieron en el marco de una reunión informativa celebrada el lunes con legisladores de los principales comités de servicios armados y de política exterior de ambas cámaras del Congreso. Este encuentro ocurrió justamente el mismo día en que Trump, tras el éxito de su operación en Venezuela, instó a sus asesores a presentarle un plan actualizado con alternativas para anexar Groenlandia a Estados Unidos.

La reunión informativa del Congreso se centraba principalmente en Venezuela, pero luego viró hacia la disputa con Dinamarca por Groenlandia, expresando muchos de los legisladores una preocupación por las intenciones de anexión de Trump, lo que supondría una ruptura con los aliados de la UE y la OTAN, quienes ya han anticipado que una intervención estadounidense en la isla infringiría “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

El pasado martes por la noche, la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por Nuevo Hampshire, y el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que el Gobierno de Estados Unidos debe respetar la soberanía de sus aliados de la OTAN.

Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca

Dinamarca advierte a la OTAN que un paso en falso de Trump con Groenlandia precipitaría su salida de la Alianza

Groenlandia posee un rico subsuelo que alberga diversos recursos naturales, como petróleo, gas, oro, uranio y tierras raras, que son 17 elementos químicos vitales para la fabricación de tecnologías y productos de consumo, incluidos las baterías de coches eléctricos, los móviles, el armamento y la industria de las energías renovables.

La isla ártica, territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, tiene un alto grado de autogobierno, pero su política exterior y defensa dependen de Copenhague, un estado miembro de la OTAN, al igual que Estados Unidos. Por lo tanto, una agresión a un miembro de la Alianza se traduciría en una respuesta colectiva de todos los miembros (según el artículo 5 del Tratado de la OTAN), lo que implicaría una entrada en guerra del bloque contra el agresor, como sería el caso con Estados Unidos.

image Donald Trump pretende apropiarse de Groenlandia.

Este territorio ártico, que acumula una gran cantidad de petróleo, de la cual un 13% aún estaría sin descubrir, contiene el 30% de las reservas de gas natural del mundo y posee depósitos de uranio, de gran interés para la industria de la energía nuclear, aunque la extracción está prohibida por la legislación danesa.

De igual forma, existen allí yacimientos de metales preciosos, como oro y plata, particularmente en las zonas montañosas del sur. Asimismo, alberga alrededor del 10% del agua dulce mundial, almacenada en su enorme capa de hielo.

image

Por sus recursos naturales y su ubicación geopolítica, Donald Trump, quien es consciente de que Estados Unidos posee una base aérea importante en Thule, en el norte de Groenlandia, para el control de misiles balísticos y la vigilancia de la región polar, ha expresado su intención de anexarla al territorio estadounidense, anticipando que en un futuro Rusia y China podrían intentar apropiarse de la región.

Ante este afán expansionista de Trump, el gobierno de Dinamarca advirtió hace pocos días que Copenhague responderá militarmente a Estados Unidos si Donald Trump interviene militarmente o ataca Groenlandia.

Según una directiva de 1952 que el Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmó que sigue vigente, los soldados daneses deberían abrir fuego incluso sin órdenes si las tropas de EE. UU. intentan capturar Groenlandia por la fuerza, informaron medios nacionales.

"Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces sería el fin de todo, incluida nuestra OTAN y, por tanto, la seguridad que se nos ha proporcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial", declaró la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el lunes a la cadena danesa 'TV2'.

De igual manera que Dinamarca, el jefe de defensa de la UE, Andrius Kubilius, aseguró que cualquier toma de control militar de Groenlandia sería "el fin de la OTAN", afirmó , y tendría un "impacto muy negativo… en nuestras relaciones transatlánticas".

