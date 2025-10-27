Ni en los cálculos más optimistas los libertarios esperaban la cantidad de bancas y el nuevo Congreso que se configurará a partir del 10/12 cuando asuman los legisladores que ganaron sus bancas ayer. javier Milei dejará de estar a la defensiva para pasar a tener iniciativa política si sabe consensuar con los sectores dialoguistas.
MAPA DE TERCIOS
El "Congreso reformista" de Milei: El nuevo 'poroteo' en Diputados y el Senado
Superando el 40% de votos a nivel nacional, Javier Milei tendrá 110 diputados con aliados y 20 senadores. Blinda decretos y vetos y puede impulsar leyes.
Los 101 de Milei en Diputados
En su discurso triunfal anoche (26/10) en el Hotel Libertador, Javier Milei anunció que LLA pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 20”, y adelantó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.
Con estos números, el presidente afirmó que “a partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina” y en esa línea invitó a “la gran mayoría de los gobernadores discutir en conjunto estos acuerdos”.
Milei se aseguró el tercio que necesita en el legislativo para proteger sus vetos y decretos –y sepultar cualquier intento de juicio político a él o a sus ministros- si sabe negociar y cómo acercarse a los gobernadores, podrá aprobar leyes –especialmente las reformas que le prometió y que espera el mercado-, algo impensado hasta ahora.
Si a los 101 que menciona Milei se le suman los aliados como el PRO y de la UCR, el Gobierno puede contar unas 110 bancas, a 19 del quorum y de garantizarse leyes con mayoría simple.
Los dialoguistas y el Senado
Fuerza Patria se queda con 99, Provincias Unidas con 8 y se presume que se fusionarán con Encuentro Federal de Miguel Pichetto llegando a los 16 y siendo el espacio más apetecible para el Gobierno.
También la Casa Rosada podrá negociar con los 7 representantes del bloque Innovación Federal que responden a los mandatarios de Misiones, Salta y Río Negro, así como los de Independencia de Tucumán y los de Producción y Trabajo del gobernador de San Juan.
En el Senado LLA también aumentó su representación, de 7 a 20 senadores, pero quedó a 17 del quorum y tendrá más dificultades que en Diputados para lograr consensos, pero el escenario ahora es más auspicioso que antes.
