El "Congreso reformista" de Milei: El nuevo 'poroteo' en Diputados y el Senado

Los dialoguistas y el Senado

Fuerza Patria se queda con 99, Provincias Unidas con 8 y se presume que se fusionarán con Encuentro Federal de Miguel Pichetto llegando a los 16 y siendo el espacio más apetecible para el Gobierno.

También la Casa Rosada podrá negociar con los 7 representantes del bloque Innovación Federal que responden a los mandatarios de Misiones, Salta y Río Negro, así como los de Independencia de Tucumán y los de Producción y Trabajo del gobernador de San Juan.

En el Senado LLA también aumentó su representación, de 7 a 20 senadores, pero quedó a 17 del quorum y tendrá más dificultades que en Diputados para lograr consensos, pero el escenario ahora es más auspicioso que antes.

