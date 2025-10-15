Un breve cruce entre Donald Trump y una periodista argentina se volvió viral en la Casa Blanca, provocando risas entre los presentes y muchas preguntas sobre lo que realmente pasó. Mientras tanto, Javier Milei seguía de fondo, sorprendido por la escena, en un encuentro que terminó en un error histórico del exmandatario norteamericano.
"ME ENCANTA..."
La periodista argentina que enamoró a Donald Trump y dejó a Milei en segundo plano
Javier Milei se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y lo que se volvió viral fue el piropo del norteamericano a una periodista argentina frente a todos.
Nieves Zuberbühler: la periodista argentina que conquistó Nueva York
No hay ninguna casualidad en el intercambio con Donald Trump, ni mucho menos. Nieves Zuberbühler, corresponsal de Todo Noticias (TN) en Estados Unidos y ganadora de un Emmy, tiene una carrera que cualquier periodista argentino envidiaría.
Se formó en la Universidad Austral, con matrícula de honor, y completó un Máster en Relaciones Internacionales y Periodismo en NYU. Desde 2011 vive en Nueva York, donde se hizo reconocida en medios importantes, incluyendo su paso como productora del legendario programa "60 Minutes" de CBS. Además, cubre política internacional para el diario Perfil, donde su mirada tiene un estilo sobrio, incisivo y siempre profesional.
Pero Zuberbühler no es solo periodismo. Proviene de una familia de la alta sociedad argentina: es hija de Ignacio Zuberbühler y Marina Blaquier y nieta de Malena Nelson Hunter de Blaquier, quien según la prensa británica fue considerada el "amor imposible" del príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II.
En el terreno personal, está casada con el empresario colombiano Julio Mario Santo Domingo III, hermano de Tatiana Santo Domingo (esposa de Andrea Casiraghi), lo cual la vinculó por un tiempo con la realeza europea. La boda tuvo temática de Halloween en Brooklyn y contó con invitados aristocráticos, aunque la unión duró poco más de un año.
Antes de eso, estuvo casada con el economista Manuel Maximino y luego mantuvo una relación con el empresario sudafricano James Wyman. Hoy se mantiene alejada de las redes y prioriza su trabajo, logrando un equilibrio extraño: aparecer en los grandes momentos internacionales, como el acuerdo de paz en Medio Oriente, mientras guarda con total hermetismo su vida personal.
Donald Trump, Javier Milei y el piropo que acaparó la atención en la Casa Blanca
El momento viral con Zuberbühler fue apenas una parte de un encuentro que tuvo de todo: errores de cálculo y gestos simbólicos repletos de política y emoción. El más llamativo quizá fue el traspié de Trump al elogiar a Milei: "El trabajo que ha hecho en los últimos cuatro años es increíble", dijo, olvidando que el presidente argentino lleva 2 años y 10 meses en el poder (asumió en diciembre de 2023).
El propio Milei no pudo evitar reírse del desliz, y el episodio se sumó al tono informal, casi de "show", que el mandatario estadounidense impuso durante toda la jornada.
Poco después, entró en escena Zuberbühler, que en cuanto lo felicitó por el acuerdo de paz en Medio Oriente, Trump la interrumpió con: "¿Sos argentina?" y, al recibir la confirmación, lanzó: "Me encanta la Argentina…", generando risas entre los presentes, para luego agregar con su habitual ironía: "Me gustan más que ABC Fake News".
Ahí fue cuando Trump interrumpió otra vez a los periodistas de dicha cadena para criticar a George Stephanopoulos por su entrevista con el vicepresidente JD Vance.
Pero saliendo de las risas y los piropos, Milei le entregó a Trump una carta de las familias de los rehenes argentinos liberados, agradeciendo su intervención en Medio Oriente. "Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos hoy están en casa… Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida", escribieron.
Un gesto que, junto con el intercambio con Zuberbühler y el error sobre la gestión de Milei, transformó la cumbre en un encuentro donde se cruzó la política con el espectáculo y, al mismo tiempo, se volvió inevitablemente mediático.
