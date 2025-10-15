La periodista argentina que enamoró a Donald Trump y dejó a Milei en segundo plano

Antes de eso, estuvo casada con el economista Manuel Maximino y luego mantuvo una relación con el empresario sudafricano James Wyman. Hoy se mantiene alejada de las redes y prioriza su trabajo, logrando un equilibrio extraño: aparecer en los grandes momentos internacionales, como el acuerdo de paz en Medio Oriente, mientras guarda con total hermetismo su vida personal.

Donald Trump, Javier Milei y el piropo que acaparó la atención en la Casa Blanca

El momento viral con Zuberbühler fue apenas una parte de un encuentro que tuvo de todo: errores de cálculo y gestos simbólicos repletos de política y emoción. El más llamativo quizá fue el traspié de Trump al elogiar a Milei: "El trabajo que ha hecho en los últimos cuatro años es increíble", dijo, olvidando que el presidente argentino lleva 2 años y 10 meses en el poder (asumió en diciembre de 2023).

El propio Milei no pudo evitar reírse del desliz, y el episodio se sumó al tono informal, casi de "show", que el mandatario estadounidense impuso durante toda la jornada.

image Durante la reunión con Javier Milei, Donald Trump piropeó a Zuberbühler y cometió un error sobre la gestión del presidente argentino. El encuentro tuvo humor, polémica y gestos simbólicos, como la entrega de la carta de rehenes argentinos.

Poco después, entró en escena Zuberbühler, que en cuanto lo felicitó por el acuerdo de paz en Medio Oriente, Trump la interrumpió con: "¿Sos argentina?" y, al recibir la confirmación, lanzó: "Me encanta la Argentina…", generando risas entre los presentes, para luego agregar con su habitual ironía: "Me gustan más que ABC Fake News".

Ahí fue cuando Trump interrumpió otra vez a los periodistas de dicha cadena para criticar a George Stephanopoulos por su entrevista con el vicepresidente JD Vance.

Embed | #AHORA El presidente Trump se enamoró de una periodista argentina durante su reunión con Javier Milei:



- "Felicitaciones por lograr la paz en Medio Oriente, mi pregunta es sobre argentina...".

+ "Sos argentina?".

- "Sí".

+ "Me encanta Argentina". pic.twitter.com/5zWC5n7q2A — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) October 14, 2025

Pero saliendo de las risas y los piropos, Milei le entregó a Trump una carta de las familias de los rehenes argentinos liberados, agradeciendo su intervención en Medio Oriente. "Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos hoy están en casa… Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida", escribieron.

Un gesto que, junto con el intercambio con Zuberbühler y el error sobre la gestión de Milei, transformó la cumbre en un encuentro donde se cruzó la política con el espectáculo y, al mismo tiempo, se volvió inevitablemente mediático.

