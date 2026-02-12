Cuba: Otro día de cierres en hoteles y resorts

Valentín Perla Blanca

Sol Cayo Santa María

Meliá Buenavista

Cayo Coco / Cayo Guillermo (CCC)

Iberostar Origin Playa Pilar

Gran Muthu Imperial Cayo Guillermo

Iberostar Origin Daiquirí

Tryp Cayo Coco

Hotel Mojito

Varadero (VRA)

Hotel El Patriarca

Holguín (HOG)

Gran Muthu Ensenada

Además, la cadena española Meliá informó que redujo su disponibilidad hotelera en la isla, ajustándola a los actuales niveles de ocupación y a las limitaciones de suministros.

Falta de combustibles

La escasez de combustible de aviación provocó una reacción en cadena en el mercado canadiense, principal emisor de turistas hacia Cuba.

Air Canada anunció la suspensión inmediata de sus vuelos y enviará aviones vacíos para repatriar a unos 3,000 viajeros que se encuentran en la isla. Las rutas estacionales quedan canceladas y las regulares suspendidas hasta nuevo aviso, con posible reanudación a partir del 1 de mayo.

Air Transat suspendió los vuelos hasta el 30 de abril y organiza vuelos de regreso para sus clientes.

WestJet canceló todas sus operaciones hacia el país, al igual que sus marcas asociadas Sunwing Vacations y WestJet Vacations.

En el caso de los paquetes turísticos, los clientes pueden cancelar o modificar, pero aplicará una penalización hotelera de US$200 por persona en determinados supuestos.

Iberia confirmó que mantiene seguimiento constante de la situación. Flexibilizó tarifas para cambios voluntarios, aunque no prevé, por ahora, cancelaciones en la ruta Madrid-La Habana.

Políticas flexibles para viajeros

Transat permite cambiar fecha, hotel o destino sin penalización para viajes previstos hasta el 30 de abril en instalaciones afectadas. Los clientes pueden optar por un crédito válido por un año.

Air Canada Vacations ofrece modificaciones sin cargos para determinados periodos y la posibilidad de recibir un crédito de viaje futuro.

WestJet y Sunwing también anunciaron exenciones de cargos por cambios, aunque en algunos paquetes se mantiene la penalización hotelera.

image Hotel Sol Cayo Santa María, con ausencia de pasajeros

Golpe al turismo

La crisis energética agravó la pérdida del suministro regular de crudo venezolano, en medio del endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

Cuba cerró 2025 con apenas 1.8 millones de visitantes internacionales y una ocupación hotelera promedio del 21,5 % en el primer semestre, cifras muy por debajo de las metas oficiales.

El cierre de hoteles y la suspensión de vuelos evidencian que la crisis ya no es coyuntural, sino estructural, y golpea directamente a uno de los pocos sectores que aún generaban divisas para el país.

Más lecturas de Urgente24:

Una pizzería de Buenos Aires fue elegida entre las 10 mejores del mundo

Aerolíneas Argentinas amplía vuelos a Miami de cara al Mundial 2026

El Carnaval 2026 habla argentino: récord de reservas en Brasil

Vuelos 90% más baratos: el truco secreto que vuelve locos a todos