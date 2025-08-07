Cancelen esto: Amazon Prime estrenó la peor película del siglo

El futuro distópico del entretenimiento

Este desastre revela la verdadera estrategia de las plataformas: financiar proyectos con publicidad integrada y usar las películas para promocionar todas las industrias bajo su paraguas corporativo. Amazon, Apple, Sony ya no hacen cine, hacen catálogos interactivos disfrazados de entretenimiento.

image Timur Bekmambetov, coproductor de este engendro, intentó justificar el desastre argumentando que querían mostrar "cómo viviríamos una invasión extraterrestre hoy". La respuesta es simple: no la viviríamos viendo esta película. Con Clark Gregg, Andrea Savage y el resto del reparto desperdiciado en actuaciones monótonas, queda claro que Amazon priorizó el marketing por sobre la narrativa.

El CGI es vergonzoso, la dirección inexistente, y los giros argumentales tan predecibles que duele. Es tan malo en todos los niveles que algunos críticos sospechan que Amazon buscó crear intencionalmente algo tan horrible que se volviera viral, como "Mystery Science Theater 3000" pero sin la gracia.

Paradójicamente, mientras los críticos la destrozan y el público la odia (12% de aprobación), sigue siendo la película más vista de la plataforma según FlixPatrol. Esto demuestra algo aterrador: que el éxito comercial ya no garantiza calidad, sino simplemente visibilidad algorítmica. Amazon logró su cometido: que hablemos de ellos, aunque sea para criticarlos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1951500433408548917&partner=&hide_thread=false All-time movie moment in the new War of the Worlds pic.twitter.com/XjFeqcPayp — EckhartsLadder (@EckhartsLadder) August 2, 2025

Y si creés que esto es lo peor que vas a ver este año, evitá también "Elevation". Según los que la sufrieron, tiene la peor trama y actuación que se vio en mucho tiempo. Al menos "La guerra de los mundos" es tan mala que da risa. "Elevation" directamente da vergüenza ajena.

