Amazon Prime Video acaba de cometer el pecado capital del entretenimiento: transformar una obra literaria inmortal en una película horrible. "La guerra de los mundos", la nueva adaptación protagonizada por Ice Cube y Eva Longoria, consiguió algo que parecía imposible: obtener un humillante 0%. Internet explotó.
Cancelen esto: Amazon Prime estrenó la peor película del siglo
La nueva versión de "La guerra de los mundos" con Ice Cube en Amazon Prime es considerada una basura por internet.
El negocio disfrazado de arte de Amazon Prime
El filme no solo traiciona el espíritu de la novela original de 1898, sino que convierte los últimos 35 minutos en una sesión publicitaria descarada de Amazon Prime Shopping. Repartidores de Amazon, drones de entrega y hasta tarjetas de regalo se vuelven elementos clave para resolver la invasión alienígena. ¿En serio creían que el público no se iba a dar cuenta?
Los espectadores reaccionaron con furia justificada: "Me gustaría subirme a una máquina del tiempo y evitar verla", escribió un usuario que le dio media estrella de cinco. Otro fan desencantado fue directo al hueso: "Son 90 minutos de mi vida que no puedo recuperar". La realidad es que Ice Cube puede ser un gran actor en los papeles correctos, pero cuando lo meten en un proyecto basura como este, es más divertido hacer cualquier otra cosa durante esas dos horas.
Pero acá viene lo más ridículo: ¡los alienígenas vinieron a robar datos! Como si nuestros propios gobiernos no llevaran décadas haciendo exactamente eso. ¿Cómo se supone que eso dé miedo en 2024? La mayoría de los espectadores no pudo pasar de la media hora, y por lo que se comenta, no se perdieron nada.
El futuro distópico del entretenimiento
Este desastre revela la verdadera estrategia de las plataformas: financiar proyectos con publicidad integrada y usar las películas para promocionar todas las industrias bajo su paraguas corporativo. Amazon, Apple, Sony ya no hacen cine, hacen catálogos interactivos disfrazados de entretenimiento.
El CGI es vergonzoso, la dirección inexistente, y los giros argumentales tan predecibles que duele. Es tan malo en todos los niveles que algunos críticos sospechan que Amazon buscó crear intencionalmente algo tan horrible que se volviera viral, como "Mystery Science Theater 3000" pero sin la gracia.
Paradójicamente, mientras los críticos la destrozan y el público la odia (12% de aprobación), sigue siendo la película más vista de la plataforma según FlixPatrol. Esto demuestra algo aterrador: que el éxito comercial ya no garantiza calidad, sino simplemente visibilidad algorítmica. Amazon logró su cometido: que hablemos de ellos, aunque sea para criticarlos.
Y si creés que esto es lo peor que vas a ver este año, evitá también "Elevation". Según los que la sufrieron, tiene la peor trama y actuación que se vio en mucho tiempo. Al menos "La guerra de los mundos" es tan mala que da risa. "Elevation" directamente da vergüenza ajena.
