Fuerte advertencia para no viajar a Venezuela

Acusación formal: En un mensaje fijado en sus redes, la embajada afirma que "Maduro NO es el presidente de Venezuela" y que está "acusado formalmente por introducir drogas en los Estados Unidos".

Pedido de colaboración: En un posteo más reciente, se solicita abiertamente información que pueda conducir al "arresto o condena de Diosdado Cabelloy Nicolás Maduro".

Canales de contacto: Para ello, se habilitó un número de teléfono de Estados Unidos (+1-281-787-9939) que recibe WhatsApp, Signal y Telegram, y un correo electrónico que revela la participación de la DEA en la operación: [email protected].

La convocatoria, sumada a la severa advertencia de viaje, marca un endurecimiento en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, pasando de la presión diplomática a la búsqueda activa de la persecución penal de las máximas figuras del régimen.

