EMBAJADA DE USA

Fuerte advertencia para no viajar a Venezuela

La Embajada de USA alertó sobre riesgos de "tortura y secuestro" en Venezuela. La DEA pide información para el "arresto o condena" de Maduro y Diosdado Cabello.

21 de agosto de 2025 - 18:07
Nicolás Maduro calificado como jefe de una organización narco- terrorista

El Gobierno de Estados Unidos aumentó su dureza frente a Venezuela con dura advertencia "NO VIAJAR" al país, al tiempo que acusó públicamente al Presidente Nicolás Maduro de ser el "jefe del Cartel de Los Soles", calificada como "organización narco-terrorista". En simultáneo, publicó un pedido de información para lograr su detención.

Mensaje en X de la Embajada de USA

Supo la agencia Noticias Argentinas, que la advertencia de la embajada norteamericana pide a sus ciudadanos y residentes que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a graves riesgos que incluyen "detención ilegal, tortura, terrorismo y secuestro".

La DEA busca información para detener a Maduro y Cabello

La hostilidad de Washington se evidenció en una serie de publicaciones en redes sociales, donde no solo desconocen la legitimidad del gobierno venezolano, sino que activamente solicitan la colaboración ciudadana para su persecución judicial.

Acusación formal: En un mensaje fijado en sus redes, la embajada afirma que "Maduro NO es el presidente de Venezuela" y que está "acusado formalmente por introducir drogas en los Estados Unidos".

Pedido de colaboración: En un posteo más reciente, se solicita abiertamente información que pueda conducir al "arresto o condena de Diosdado Cabelloy Nicolás Maduro".

Canales de contacto: Para ello, se habilitó un número de teléfono de Estados Unidos (+1-281-787-9939) que recibe WhatsApp, Signal y Telegram, y un correo electrónico que revela la participación de la DEA en la operación: [email protected].

La convocatoria, sumada a la severa advertencia de viaje, marca un endurecimiento en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, pasando de la presión diplomática a la búsqueda activa de la persecución penal de las máximas figuras del régimen.

