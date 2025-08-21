El Gobierno de Estados Unidos aumentó su dureza frente a Venezuela con dura advertencia "NO VIAJAR" al país, al tiempo que acusó públicamente al Presidente Nicolás Maduro de ser el "jefe del Cartel de Los Soles", calificada como "organización narco-terrorista". En simultáneo, publicó un pedido de información para lograr su detención.
EMBAJADA DE USA
Fuerte advertencia para no viajar a Venezuela
La Embajada de USA alertó sobre riesgos de "tortura y secuestro" en Venezuela. La DEA pide información para el "arresto o condena" de Maduro y Diosdado Cabello.
Supo la agencia Noticias Argentinas, que la advertencia de la embajada norteamericana pide a sus ciudadanos y residentes que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a graves riesgos que incluyen "detención ilegal, tortura, terrorismo y secuestro".
La DEA busca información para detener a Maduro y Cabello
Acusación formal: En un mensaje fijado en sus redes, la embajada afirma que "Maduro NO es el presidente de Venezuela" y que está "acusado formalmente por introducir drogas en los Estados Unidos".
Pedido de colaboración: En un posteo más reciente, se solicita abiertamente información que pueda conducir al "arresto o condena de Diosdado Cabelloy Nicolás Maduro".
Canales de contacto: Para ello, se habilitó un número de teléfono de Estados Unidos (+1-281-787-9939) que recibe WhatsApp, Signal y Telegram, y un correo electrónico que revela la participación de la DEA en la operación: [email protected].
La convocatoria, sumada a la severa advertencia de viaje, marca un endurecimiento en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, pasando de la presión diplomática a la búsqueda activa de la persecución penal de las máximas figuras del régimen.
