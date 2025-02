Que rompe / Que no rompe / Que rompe: Donald Trump, Nicolás Maduro, Chevron

A finales de 2024 se liquidaron casi US$ 5.000 millones en divisas para la economía nacional, que en mayor medida recayeron en el sector privado a través de las intervenciones cambiarias o las llamadas mesas de cambio. «De ese monto, cerca del 42 % los aportaron dólares provenientes de las licencias petroleras, especialmente la licencia de Chevron y allí vienes el peso que tiene». Y añadió que en este escenario «la producción (petrolera) esté por encima del millón de barriles de petróleo diarios y modera, no es que no va a ocurrir, los niveles de devaluación e inflación y hay un flujo de divisas que sigue yendo hacia el sector privado».