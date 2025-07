Trump agita el comercio y los futuros comienzan la semana con volatilidad

Los futuros de cobre se derrumbaron 0,6%, y los de plata repuntaron y acumulan un aumento de 0,05% mientras que los de oro ya tuvieron la misma dinámica y acarrean 0,04% arriba, desde la apertura, de poco más de dos horas.

Los futuros de trigo y maíz cayeron alrededor de 0,25%.

Apertura de bolsas de Asia

El indice de Australia, S&P/ASX 200, abrió la semana a la baja, y ya acumula casi 1% de caída tras tres horas de operaciones. El KOSPI de Corea del Sur tuvo mejor suerte, y lleva un aumento de 0,45%, tras el aumento de acciones asiáticas del viernes pasado.

En China, los índices arrancaron la semana con subas. El Hang Seng mantiene un aumento del 0,5%, mientras que Shanghai sube 0,32%.

EL índice de Morgan Stanley MSCI acumula una baja del 0,06%, al cierre de esta nota.

Luego de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de Japón, el Nikkei 225 no abrió porque es feriado.

Los aranceles pueden ir a precios

El 15/07 aparecieron noticias que el mercado estaba esperando, los datos de inflación de Estados Unidos y de informes bancarios marcaron la agenda. La inflación de junio fue del 2,7%, un valor relativamente moderado, dada la incertidumbre por los próximos aranceles, que se aplicarán desde el 1 de agosto. Esto fue bien recibido por el mercado.

Aunque la inflación base fue menor a la esperada, muchos sectores tuvieron importantes aumentos de precios. “El impacto de los aranceles fue más notorio en el aumento de precios de muebles, electrodomésticos, herramientas, equipos deportivos y computadoras. Estos bienes son importados o incluyen insumos con fuertes aranceles, como el acero y el aluminio", detalló Diane Swonk, economista jefe de KPMG a Barron’s.

La expectativa es que la incidencia de los aranceles en los precios aumente una vez que se vayan implementando los diferentes acuerdos a los que llegue el presidente Donald Trump con sus socios comerciales.

Las consecuencias de una inflación alta impulsa los rendimientos de los bonos en alza. Por eso, hoy los bonos a 30 años volvieron a pasar el umbral del 5%, cosa que sucedió solo nueve veces en los últimos 15 años.

Por otra parte, los grandes bancos también presentaron sus balances del segundo trimestre. JP Morgan y Citigroup tuvieron más ganancias de las proyectadas, Wells Fargo tuvo la misma suerte, aunque sus acciones respondieron desfavorablemente porque ajustó sus proyecciones de ingresos netos por intereses para el resto del año.

No se quedó atrás la noticia de que Nvidia volvería a vender chips H20 a China, marcando un nuevo récord en sus acciones. El 15/07, tocó los US$ 172.26, lo que significó una suba de 4,99%, aunque a lo largo del día se acomodó en US$ 170.70.