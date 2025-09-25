ABC volvió a poner al aire a Jimmy Kimmel después de su polémica suspensión, y su regreso generó récords de audiencia y revuelo en redes. Mientras tanto, Donald Trump no tardó en reaccionar con furia y amenazas de demanda, dejando claro que esta batalla entre la televisión y la política recién empieza y promete más sorpresas.
HICIERON ENOJAR AL PRESI
Donald Trump amenaza a ABC mientras Jimmy Kimmel vuelve con récord histórico
Jimmy Kimmel volvió a la TV arrasando en el rating, y Donald Trump ya amenaza con demandar a ABC. ¿Se viene otro escándalo político en los late-night?
Jimmy Kimmel vuelve al aire y demuestra que el late-night sigue vivo
Tras 6 días fuera del aire por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Jimmy Kimmel volvió a su programa y lo abrió con un monólogo lleno de humor, sinceridad y emoción, y que según ABC alcanzó 6,26 millones de espectadores, un récord de la última década para su late-night. Hasta ahora, el promedio de la serie era de 1,42 millones, lo cual grafica el impacto que generó su vuelta y el interés que despertó la suspensión.
En su regreso, Kimmel agradeció tanto a sus seguidores como a quienes no lo apoyan políticamente, defendiendo la libertad de expresión: "Sobre todo quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis ideas, pero defienden mi derecho a expresarlas".
Además, dedicó un tramo de su monólogo a explicar la situación con Charlie Kirk: "No creo que el asesino que mató a Charlie Kirk represente a alguien. Era una persona enferma que creía que la violencia era la solución, pero no lo es". También hizo un guiño a la comunidad internacional: recibió ofertas de trabajo de colegas en Alemania e Irlanda, así que la atención sobre su caso superó fronteras.
Kimmel no evitó confrontar directamente la presión política: recordó que Trump había expresado abiertamente su deseo de que él y cientos de empleados de ABC fueran despedidos, y criticó que la administración celebre la pérdida de empleos por no poder aceptar un chiste. Así, entre lágrimas y aplausos, cerró diciendo: "Nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven. No creo que haya algo gracioso en esto”.
El nuevo round de Donald Trump: demanda, críticas y política en el aire
Donald Trump no tardó ni un día en postear en Truth Social, acusando a ABC de haberle dicho que el programa de Kimmel había sido cancelado y calificando la cadena como "ABC Fake News". Desde allí, criticó al conductor: "Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia DESAPARECIÓ, y su ‘talento’ nunca estuvo ahí. ¿Por qué querrían volver a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en riesgo a la cadena al presentar 99% de basura positiva demócrata".
Trump también lo vinculó con el Partido Demócrata: "Es otro brazo del Comité Nacional Demócrata y, según mi conocimiento, sería una contribución ilegal de campaña". Finalmente, anticipó su intención de demandar a ABC otra vez, recordando el año pasado cuando ganó un juicio por difamación contra la cadena tras ser acusado de violador.
La reacción de Kimmel fue, según su propio monólogo, más emocional que política. No solo agradeció a sus seguidores, sino también a los críticos conservadores que defendieron su derecho a expresarse, incluyendo a Rand Paul, Candace Owens y Ted Cruz.
También hizo referencia a la viralización del monólogo: 26 millones de vistas en redes sociales, con 15,3 millones en YouTube y 6,3 millones en Instagram, un indicador de que su regreso tuvo impacto incluso en mercados donde no se emitió la transmisión por aire debido a la decisión de Nexstar y Sinclair.
La televisión sigue siendo un campo de batalla político: cada chiste, cada aplauso y cada transmisión se transforman en noticia, y las tensiones entre el entretenimiento y el poder político marcan un nuevo capítulo en la relación entre los medios y la presidencia en Estados Unidos.
