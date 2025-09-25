Donald Trump amenaza a ABC mientras Jimmy Kimmel vuelve con récord histórico

image Kimmel defendió la libertad de expresión y aclaró que no atacó a ningún partido político. También destacó la atención internacional y la viralización de su regreso en YouTube e Instagram.

Kimmel no evitó confrontar directamente la presión política: recordó que Trump había expresado abiertamente su deseo de que él y cientos de empleados de ABC fueran despedidos, y criticó que la administración celebre la pérdida de empleos por no poder aceptar un chiste. Así, entre lágrimas y aplausos, cerró diciendo: "Nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven. No creo que haya algo gracioso en esto”.

El nuevo round de Donald Trump: demanda, críticas y política en el aire

Donald Trump no tardó ni un día en postear en Truth Social, acusando a ABC de haberle dicho que el programa de Kimmel había sido cancelado y calificando la cadena como "ABC Fake News". Desde allí, criticó al conductor: "Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia DESAPARECIÓ, y su ‘talento’ nunca estuvo ahí. ¿Por qué querrían volver a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en riesgo a la cadena al presentar 99% de basura positiva demócrata".

image Donald Trump criticó a ABC y Kimmel en Truth Social, lo acusó de hacer propaganda demócrata y anticipó que demandará nuevamente a la cadena, recordando cuando les ganó un juicio por difamación y recibió 15 millones de dólares.

Trump también lo vinculó con el Partido Demócrata: "Es otro brazo del Comité Nacional Demócrata y, según mi conocimiento, sería una contribución ilegal de campaña". Finalmente, anticipó su intención de demandar a ABC otra vez, recordando el año pasado cuando ganó un juicio por difamación contra la cadena tras ser acusado de violador.

La reacción de Kimmel fue, según su propio monólogo, más emocional que política. No solo agradeció a sus seguidores, sino también a los críticos conservadores que defendieron su derecho a expresarse, incluyendo a Rand Paul, Candace Owens y Ted Cruz.

También hizo referencia a la viralización del monólogo: 26 millones de vistas en redes sociales, con 15,3 millones en YouTube y 6,3 millones en Instagram, un indicador de que su regreso tuvo impacto incluso en mercados donde no se emitió la transmisión por aire debido a la decisión de Nexstar y Sinclair.

image

La televisión sigue siendo un campo de batalla político: cada chiste, cada aplauso y cada transmisión se transforman en noticia, y las tensiones entre el entretenimiento y el poder político marcan un nuevo capítulo en la relación entre los medios y la presidencia en Estados Unidos.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas