Sobre Gaza: Egipto y USA prepararon la cumbre de Sharm el-Sheikh

La voz de Egipto

Por su parte, Abdelatty subrayó la necesidad de supervisar cada etapa del alto el fuego, y afirmó que el proceso abría “nuevas esperanzas para la región, en particular para el pueblo palestino”. Agregó que los avances recientes “encarnan los valores y objetivos compartidos que unen a Egipto y a Estados Unidos, basados en la búsqueda de soluciones pacíficas y no militares a los conflictos”.