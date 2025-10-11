urgente24
Sobre Gaza: Egipto y USA prepararon la cumbre de Sharm el-Sheikh

Abdelatty y Rubio debatieron la reconstrucción de Gaza y destacaron el alto el fuego como base para una paz duradera en la región

11 de octubre de 2025
El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, y el secretario de Estado de USA, Marco Rubio, mantuvieron el sábado una reunión para coordinar los preparativos de la cumbre de Sharm el-Sheikh sobre la reconstrucción de Gaza, que será copresidida por los presidentes egipcio y estadounidense.

Sobre Gaza: Marco Rubio calificó el evento como “un acontecimiento histórico único” y elogió el papel de Egipto en la búsqueda de “un acuerdo histórico” para estabilizar la región

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, el encuentro abordó los últimos acontecimientos regionales, la evolución del conflicto palestino-israelí y los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra en Gaza, según Arab News.

La discusión con USA

Los funcionarios discutieron la participación global en la cumbre y la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Rubio calificó el evento como “un acontecimiento histórico único” y elogió el papel de Egipto en la búsqueda de “un acuerdo histórico” para estabilizar la región.

La voz de Egipto

Por su parte, Abdelatty subrayó la necesidad de supervisar cada etapa del alto el fuego, y afirmó que el proceso abría “nuevas esperanzas para la región, en particular para el pueblo palestino”. Agregó que los avances recientes “encarnan los valores y objetivos compartidos que unen a Egipto y a Estados Unidos, basados en la búsqueda de soluciones pacíficas y no militares a los conflictos”.

El canciller egipcio reiteró que una solución integral y duradera al conflicto palestino, basada en la creación de dos Estados, sigue siendo esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente.

