El líder del Frente Patria Grande y abogado querellante en representación de víctimas de la cripto estafa Libra, Juan Grabois, reveló el miércoles (13/08) que la Justicia logró identificar US$500 mil que se habían ocultado en cuentas blockchain con la presunta participación del youtuber libertario Julián Serrano, quien negó las acusaciones en su contra.
VERSIÓN JUAN GRABOIS
Youtuber libertario complicado en el caso $Libra: Julián Serrano desmiente
Juan Grabois reveló que la Justicia halló US$500 mil de la estafa Libra y la presunta participación de youtuber libertario, quien desmintió al dirigente social.
Por su parte, el fiscal federal Eduardo Taiano detectó que los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados junto al presidente Javier Milei por presuntas maniobras fraudulentas, movieron criptoactivos en billeteras virtuales por medio millón de dólares para que no fueran congelados.
Una de las cuentas desde las cuales hicieron esa operatoria pertenecería a Serrano, que es socio de Terrones Godoy en la firma “City Esports”
Desde su cuenta en la red social X, Grabois anunció “novedades en la estafa $Libra” y al respecto escribió:
Descargo de Serrano
Poco después, Serrano hizo su descargo en X, por el cual desmintió “de manera categórica” estar involucrado en el escándalo de la criptomoneda y deslizó que evalúa iniciar “acciones judiciales contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.
“Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”, agregó el streamer de 31 años oriundo de Paraná.
Pedido de Taiano
El fiscal Taiano había pedido inmovilizar las cuentas donde estaban alojados los fondos, antes de que esos dólares digitales fueran girados desde distintas exchanges o bancos digitales centralizados a billeteras descentralizadas donde podían ocultar los activos.
Grabois indicó que Taiano “logró rastrear y congelar US$517.776 que los empresarios vinculados a Milei, Mauricio Novelli y Terrones Godoy habían ocultado en complejas estructuras de billeteras blockchain para evadir una medida judicial previa, lo que los compromete aún más en la causa”.
