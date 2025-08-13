Youtuber libertario complicado en el caso $Libra: Julián Serrano desmiente

Juan-Grabois-1.jpg Juan Grabois, abogado querellante en representación de víctimas de la cripto $Libra

Descargo de Serrano

Poco después, Serrano hizo su descargo en X, por el cual desmintió “de manera categórica” estar involucrado en el escándalo de la criptomoneda y deslizó que evalúa iniciar “acciones judiciales contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.

“Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”, agregó el streamer de 31 años oriundo de Paraná.

Pedido de Taiano

El fiscal Taiano había pedido inmovilizar las cuentas donde estaban alojados los fondos, antes de que esos dólares digitales fueran girados desde distintas exchanges o bancos digitales centralizados a billeteras descentralizadas donde podían ocultar los activos.

Grabois indicó que Taiano “logró rastrear y congelar US$517.776 que los empresarios vinculados a Milei, Mauricio Novelli y Terrones Godoy habían ocultado en complejas estructuras de billeteras blockchain para evadir una medida judicial previa, lo que los compromete aún más en la causa”.

