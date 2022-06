El encono con Kulfas no es nuevo, pero quedó bien expuesta en Chaco, en mayo, cuando la Vice fue reconocida por una universidad. Allí brindó un discurso y contó una anécdota que representa el corazón de sus diferencias con Fernández. Dijo que había recomendado a un economista para la secretaría de Comercio Interior que Kulfas -de quien iba a depender- rechazó por tener una visión demasiado intervencionista, que el perfil que el futuro ministro diseñaba era de mayor diálogo con los sectores. La apuesta de CFK era Hernán Lechter, quien cree, y así lo dice, que las empresas -en la puja distributiva- deben ser "disciplinadas". Esa presunta blandura albertista fue esgrimida por la exPresidente también el viernes en Tecnópolis cuando pidió "sentarse con las empresas, pero no como amigos". Kulfas recogió el guante y retrucó: “No tenemos amigos en el sector empresario, el Gobierno se sienta a discutir". Serían sus últimas declaraciones como ministro. No fue el primer cruce con la Vice, que en Chaco lo había acusado de escribir "un libro contra nosotros". Kulfas respondió que aquella publicación no era en contra de nadie, a la vez que desmintió haber desestimado a Letcher por su perfil duro, sino que se debió a que ya había sido designada Paula Español para el cargo.