Como le pasó a Yrigoyen. Ustedes saben que él mandó un proyecto de ley al Parlamento para crear YPF, pero controlaba solo la Cámara de Diputados y las provincias eran conservadoras. 3 años estuvo con el proyecto de ley esperando que se lo aprobaran. ¿Qué hizo? ¡Decreto! La historia se construye frente a las adversidades también Como le pasó a Yrigoyen. Ustedes saben que él mandó un proyecto de ley al Parlamento para crear YPF, pero controlaba solo la Cámara de Diputados y las provincias eran conservadoras. 3 años estuvo con el proyecto de ley esperando que se lo aprobaran. ¿Qué hizo? ¡Decreto! La historia se construye frente a las adversidades también

LN+ tuvo que sacarla del aire y pasar a la marcha del Ni una menos por Nicolás Dujovne

En un momento, Fernández de Kirchner pidió poner "un video cortito, de 1:56" que ella había llevado y ordenó al auditorio "no chiflar ni decir nada". En ese momento, irrumpió el exministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, reconociendo que la Administración Kirchner había dejado "la bendición del desendeudamiento a nivel nacional, empresarial y familiar", justificándolo con lo "estrafalario y poco comprensible para el resto del mundo, (al punto tal) que nadie le prestaba plata":

NICOLAS DUJOVNE CONFESANDO QUE RECIBIERON PAIS DESENDEUDADO

Automáticamente, la señal de noticias vinculada al exmandatario Macri sacó del aire a Kirchner, pasó a la marcha del Ni una menos y puso retrucó con el video de Néstor Kirchner elogiando al expresidente Carlos Menem, ya famoso por su viralización en las redes:

Kirchner: "Menem el mejor presidente desde Perón".

Mientras, CFK continuaba con su alocución en el acto de YPF: "Bueno. ¡Hola, qué tal! Acá está la estrafalaria, africana, subsahariana".

Pero no terminó ahí: Más presión sobre Alberto Fernández

Fiel a su estilo, la dirigente de Unidad Ciudadana, repasó los datos de empleo y salarios al 10 de diciembre de 2015. Siguió con duras críticas a la gestión de Mauricio Macri pero cargó también sobre el accionar de la Casa Rosada:

Yo puedo admitir que es cierto que no pudimos solucionar ni la inflación ni la economía bimonetaria, pero entre la devaluación de enero de 2014, año en que llegamos a una inflación del 38%, y el 2015 bajamos 11 puntos de inflación al 26,9%, Alberto. No son números del INDEC; son los del Instituto de la Ciudad de Buenos Aires. Esa reducción de 11 puntos está medida por el ingeniero Macri. Yo puedo admitir que cuando hay una remuneración fuerte al trabajo y el capital tengamos tensiones inflacionarias, pero creo que debemos definitivamente centrarnos en que gobernar es administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías.

Yo digo: el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, que se postule para la presidencia de Suiza, pero salvo en los cementerios, acá en la Argentina hay tensiones y conflictos Yo digo: el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, que se postule para la presidencia de Suiza, pero salvo en los cementerios, acá en la Argentina hay tensiones y conflictos

Siguiendo con su relato, aprovechó para señalarle a Fernández que ella logró más votos en una elección -el 54% de 2011- luego de Perón. "Lo cual me llena de orgullo", le dijo mientras lo señalaba de reojo y repasaba las tapas de Clarín y La Nación del día siguiente en que CFK había anunciado la estatización de la empresa que en ese entonces estaba en manos de Repsol.

Cerca del cierre ironizó:

No me quejo porque, mirá, ¿quién se acuerda de los nombres de quienes le negaron los votos a Yrigoyen? Nadie. Y hoy estamos acá, recordando a Yrigoyen e YPF No me quejo porque, mirá, ¿quién se acuerda de los nombres de quienes le negaron los votos a Yrigoyen? Nadie. Y hoy estamos acá, recordando a Yrigoyen e YPF

"Así que, creo que esto se trata de entender que las decisiones que responden a las grandes mayorías encuentran muchos escollos pero créanme que es indescriptible la sensación y los sentimientos que uno experimenta al sentir que cumplió con un deber. Y yo siento que he cumplido con el deber de devolverle a los argentinos YPF, Vaca Muerta y el inmenso potencial", agregó.

Más chicanas a los funcionarios y fuerte presión por Techint

En un discurso muy duro sobre los 4 años de Macri pero también del actual Gabinete de Alberto Fernández, la influyente dirigente peronista presionó sobre el gasoducto llamado Néstor Kirchner, que desató una nueva interna con la renuncia del hombre a cargo de la unidad ejecutora en ENARSA, Antonio Pronsato:

"Yo no creo en la magia. No fue magia y esto tampoco. Tampoco creamos que nos vamos a salvar mágicamente porque vamos a tener US$33.000 millones de exportaciones de Vaca Muerta si al mismo tiempo no cuidamos los dólares o tenemos festival de importaciones o no impulsamos que quien ha ganado la provisión de los caños del gasoducto que vamos a hacer que, dicho sea de paso, se hace con el 25% del aporte solidario que sancionó el Congreso de la Nación, cosa que me llena de orgullo, tenemos que comenzar a exigir".

Cuando nadie entendía hacia dónde iba, ella completó mientras todos la miraban con cara seria y de cierto temor, incluido el embajador en Brasil, Daniel Scioli, quien era ponchado en ese momento:

Quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional argentina cuya mayor parte de su capital la hizo aquí, en la Argentina, a partir de la privatización de la siderurgia que estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que la hacen en Brasil, ahora a hagan acá, muchachos. No podemos seguir dándoles US$200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapas, si han ganado fortunas en la Argentina Quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional argentina cuya mayor parte de su capital la hizo aquí, en la Argentina, a partir de la privatización de la siderurgia que estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que la hacen en Brasil, ahora a hagan acá, muchachos. No podemos seguir dándoles US$200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapas, si han ganado fortunas en la Argentina

Y volvió a la carga sobre Alberto Fernández: "El balance, Alberto, del 2021 les triplicó los del 2020 y es una industria muy importante, Alberto, porque es una industria que es insumo difundido para toda la economía. Son las chapas de la industria automotriz, de la metalmecánica, de la construcción, de artefactos como lavarropas, heladeras, etcétera".

"Se puede. Se puede, pero hay que sentarse no como amigos sino pidiéndoles que devuelvan algo de lo mucho. No les estamos pidiendo ni que regalen ni nada", arremetió.

image.png Cristina Kirchner enfurecida por las medidas de Alberto Fernández.

Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas del Banco Central, sobre todo cuando tenemos la brecha como la que tenemos ahora. Te dije la otra vez cuando tenías en la mano la lapicera para firmar un documento. ¡Te pido que la uses con los que tienen que darle cosas al país! ¡Hay que usarla y no significa ni pelearse ni nada! Que la sociedad sepa, además, el esfuerzo que hay que hacer y que tienen que hacer Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas del Banco Central, sobre todo cuando tenemos la brecha como la que tenemos ahora. Te dije la otra vez cuando tenías en la mano la lapicera para firmar un documento. ¡Te pido que la uses con los que tienen que darle cosas al país! ¡Hay que usarla y no significa ni pelearse ni nada! Que la sociedad sepa, además, el esfuerzo que hay que hacer y que tienen que hacer

