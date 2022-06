Marcelo Gallardo y Beccacece la siguieron a las piñas

Además, en Twitter se hizo tendencia "Traigan un 9", por el momento que vive Braian Romero, y porque a Julián Álvarez le resta un mes de contrato en el equipo 'Millonario'.

De momento, River sigue adentrado en el mercado de pases por la búsqueda del puesto de número '9'. Hubo contactos con Miguel Borja (Junior), pero las negociaciones dan para largo.

Marcelo Gallardo vs. Sebastián Beccacece

El estadio de Defensa y Justicia fue el ring de boxeo de un acalorado intercambio entre el DT de River y el de Defensa.

¿Qué ocurrió? En el minuto 36 del segundo tiempo, Sebastián Beccacece quiso impedir que River hiciera rápido un lateral para que su equipo realizara una modificación y así se ralentice el juego. Ahí comenzó el cruce verbal entre entrenadores.

"¡¿Qué hace, está loco?!", le preguntó un efusivo 'Muñeco' Gallardo al cuarto árbitro, quienes se miraron atónitos por la acción del DT local. El de River le recriminó al de Defensa y Justicia con miradas, gritos y gestos. Y hubo respuesta. Sebastián Beccacece le redobló la apuesta a Marcelo Gallardo.

¡¿Quién sos, a quién te comiste boludo?! ¡¿Quién sos, a quién te comiste boludo?!

image.png El cruce entre Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo, en pleno partido.

"No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada", declaró Gallardo en conferencia de prensa, tras culminar el 0-0 entre River y Defensa. Sin embargo la cosa no quedó dentro de la cancha.

Varias fuentes indican que Sebastián Beccacece fue a buscar a Marcelo Gallardo para continuar la pelea en el pasillo interno que conduce hacia la salida de la delegación visitante. Testigos allí presentes, aseguraron que en el enfrentamiento entre los protagonistas hubieron "varias trompadas" que de inmediato fueron interrumpidas por personal de seguridad.

"Lo importante es que se hable del espectáculo. Si yo hice algo que no debía, ya fui expulsado. Pero ya está, no pasó nada", reveló 'Becca', finalizado el encuentro.

https://twitter.com/maxigrillo/status/1533652948693225474 #River



Cuando #Gallardo salía de la conferencia y entraba #Beccacece retomaron la discusión que llegó a gritos, insultos y empujones. Intentaron separarlos, se armó tumulto y volaron algunas piñas. — Maximiliano Grillo (@maxigrillo) June 6, 2022

https://twitter.com/juanbalbi9/status/1533651148653092864 Se cruzaron muy fuerte Gallardo y Beccacece en la zona de vestuarios tras el incidente en el partido. El técnico de Defensa lo esperó al de River cuando se estaba por ir. Hubo gritos y empujones entre los cuerpos técnicos. Se armó un tumulto general y tuvieron que separarlos. — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) June 6, 2022

https://twitter.com/GermanBalcarce/status/1533646511862693889 #RIVER | Hay peleas en la zona de vestuarios. No se ve qué ocurre. Gritos. — Germán Balcarce (@GermanBalcarce) June 6, 2022

https://twitter.com/gravep/status/1533733729679679488 Hilo para los que se fueron a dormir temprano: de la fuerte pelea entre Gallardo y Beccacece. Acá cámara de campo de juego de TNT bien de cerca donde se ve la discusión. Siguieron en zona de vestuario donde hubo insultos y empujones y casi se van a las piñas. https://t.co/z3CpWPQZeG — Pablo Gravellone (@gravep) June 6, 2022

