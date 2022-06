Gerardo Morales vs Maurico Macri: JxC se fisura como el FdT

También acusó al líder del PRO de "denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida a la obra de una mejor Argentina” y como consecuencia de “hacerle daño a nuestra propia historia de país".

gerardo-morales.jpeg El gobernador jujeño Gerardo Morales.

Una de las párrafos más duros de la carta contra el expresidente fue cuando lo acusó de querer romper JXC para aliarse con referentes antirrepublicanos: "Veo que lejos de asumir tu posición histórica y de posicionarse por arriba de las mezquindades políticas para servir como actor en un espacio de construcción para el bien del país, estás sucumbiendo a la tentación de subirte a modas efímeras que solo acarrean más destrucción".

Y añadió: “Si tu intención es romper JxC para acordar con la extrema derecha antidemocrática lo mejor es decirlo concretamente”. Aquí Morales se refirió al coqueteo de Patricia Bullrich y Macri con Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei al que la mayoría de radicales repudian por estar en contra de la YPF estatal y la universidad pública que son, justamente dos hitos de Yrigoyen.

También exigió a Mauricio Macri un llamado a la unidad de JXC y consolidar proyectos comunes y no profundizar diferencias.

Por último, a modo de advertencia, destacó el valor del radicalismo en JXC de cara a las elecciones de 2023: "Somos un Partido Político cuyo despliegue territorial garantizará una nueva alternativa de cambio y de transformación para la Argentina", concluyó.

Las frecuentes disputas entre el PRO y la UCR ya cansan. Semanas atrás el gobernador jujeño había asegurado que el ex presidente no era su jefe y que revindicaba el neoliberalismo con el que el radicalismo no se sentía representado. Parece que la fractura de JXC es inevitable. Habrá que esperar la respuesta del líder del Pro.