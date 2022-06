Indec: La cifra de la 'Desocupación' se mete en la polémica

INDEC 1200.jpg El cifra de la "desocupación" del primer trimestre, que anuncia hoy el Indec, promete traer más polémica.

Los planes

A comienzos de semana, la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra las organizaciones sociales tanto oficialistas como opositoras y estalló la controversia. "Con esta desocupación debería haber menos planes. El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas", expresó y disparó: "Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta o la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, las más basureadas. Si Evita los viera. ¡Mamita!".

Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, respondió y cuestionó: "A 20 años del asesinato de Maxi (Kosteki) y Darío (Santillán), muy cerca de donde cayeron, por responsabilidad política de varios funcionarios de su Gobierno, la vicepresidenta se sumó a la campaña antipiquetera, mientras pacta con los punteros repodridos de los intendentes".

En tanto, Esteban "Gringo" Castro de la UTEP y pareja de la intendenta de Moreno Mariel Fernández, en declaraciones a 'Radio Con Vos', sostuvo que "hay una matriz de pensamiento, de la cual provengo, que quiere recuperar el pleno empleo, el trabajo bajo patrón con derechos a la que adscribe Cristina y muchos otros. Hasta el año 90 era metalúrgico, pero vivimos en un capitalismo que no generaba las condiciones para ese tiempo”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, dijo que "hay muchos movimientos sociales que están por fuera de lo que se denomina como tales". Luego, fue más allá y lanzó: "Hubo un pacto entre Martín Guzmán y ciertas organizaciones sociales para pactar el ajuste con el FMI". No obstante, aclaró que "no hay enojo con el Movimiento Evita en absoluto".

El jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, propuso que se "municipalice" la gestión de los planes sociales, con el objetivo de "tener más control". Entonces, pidió "descentralizar la administración de la asistencia social en los gobiernos locales y poner el foco en los oficios como salida virtuosa" para "eliminar la intermediación y que el plan social llegue de manera directa al vecino que lo necesita".

Sorpresivamente, la iniciativa fue apoyada por figuras como el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.

PBI

Además del índice de desocupación, el Indec dará a conocer también los datos del Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre del año. En efecto, el organismo ya brindó un adelanto de PBI cuando informó que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en el primer trimestre del año un aumento del 6,1% en relación a igual período del año pasado.

El Ministerio de Economía estimó que el PBI crecerá este año 4%, luego de haber registrado un alza del 10,3% del año pasado, y el retroceso del 9,9% en el 2020, cuando se impuso la cuarentena para combatir los efectos del Covid-19.

En este marco de aumento de la producción, es que el Indec dará a conocer también la variación del Índice de Desocupación del primer trimestre.

---------------

Otros contenidos de Urgente24

La inflación no cede y complica el futuro de Martín Guzmán

Presidente solo, CFK presiona, Sergio Massa y Scioli esperan

Tras la polémica por los planes sociales, nació un partido político que competirá en 2023

Qatar 2022: récords de entradas y problemas para Argentina